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歲末獻上祝福！充滿小巧思的輕珠寶 將星星和圓滿變時髦

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
以節慶送禮為靈感的輕珠寶傳達歲末祝福。圖／玉世家、TASAKI提供
以節慶送禮為靈感的輕珠寶傳達歲末祝福。圖／玉世家、TASAKI提供

冬季歲末的節慶是為心愛的親友送上祝福與心意的時刻。玉世家（JADEGIA）以質地清瑩的白翡為主要材質，推出全新Blessing系列翡翠手珠串輕珠寶，雪白剔透的色澤彷彿將冬天最美的冰晶戴上手，間或搭襯綠、黑、紅、黃等不同色澤的翡翠圓珠連連串串的翠玉圓珠，配以米色或粉紅或淡綠或淡紫的繩結，象徵幸福連綿，也寓示著美事成串，大人與小孩都適合配戴。

TASAKI以流星為主要設計元素的comet plus系列在節慶前推出全新作品，將誠摯心意幻化為星願珠寶，傳達人們齊聚在燦爛星空下許願時的感動。靈感來自彗星的comet plus 全新戒指、耳環、鍊墜、耳骨夾等，獨特星型輪廓襯托珍珠溫潤優雅的光澤；comet plus diamonds pave則以鋪鑲鑽石的白K金勾勒這個不規則的星星，彰顯珍珠的美。comet plus diamonds solo系列新作則是以運明亮璀璨的鑽石取代星芒中的珍珠，更顯耀眼奪目，為歲末年慶添加喜悅和幸福的樣貌。

TASAKI comet plus diamonds solo櫻花金耳環，10萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI comet plus diamonds solo櫻花金耳環，10萬5,000元。圖／TASAKI提供
玉世家Blessing系列白翡手珠串配翡翠圓珠2顆，16,800元。圖／玉世家提供
玉世家Blessing系列白翡手珠串配翡翠圓珠2顆，16,800元。圖／玉世家提供
TASAKI comet plus櫻花金耳骨夾（右耳配戴）44,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI comet plus櫻花金耳骨夾（右耳配戴）44,000元。圖／TASAKI提供
玉世家Blessing系列白翡手珠串配黃翡圓珠2顆，16,800元。圖／玉世家提供
玉世家Blessing系列白翡手珠串配黃翡圓珠2顆，16,800元。圖／玉世家提供
TASAKI comet plus diamonds pave戒指，14萬6,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI comet plus diamonds pave戒指，14萬6,000元。圖／TASAKI提供
玉世家Blessing系列白翡手珠串配翡翠圓珠2顆，16,800元。圖／玉世家提供
玉世家Blessing系列白翡手珠串配翡翠圓珠2顆，16,800元。圖／玉世家提供

鑽石 珠寶 彗星

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