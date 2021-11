歲末獻上祝福！充滿小巧思的輕珠寶 將星星和圓滿變時髦

冬季歲末的節慶是為心愛的親友送上祝福與心意的時刻。玉世家(JADEGIA)以質地清瑩的白翡為主要材質,推出全新Blessing系列翡翠手珠串輕珠寶,雪白剔透的色澤彷彿將冬天最美的冰晶戴上手,間或搭襯綠、黑、紅、黃等不同色澤的翡翠圓珠連連串串的翠玉圓珠,配以米色或粉紅或淡綠或淡紫的繩結,象徵幸福連綿,也寓示著美事成串,大人與小孩都適合配戴。

TASAKI以流星為主要設計元素的comet plus系列在節慶前推出全新作品,將誠摯心意幻化為星願珠寶,傳達人們齊聚在燦爛星空下許願時的感動。靈感來自彗星的comet plus 全新戒指、耳環、鍊墜、耳骨夾等,獨特星型輪廓襯托珍珠溫潤優雅的光澤;comet plus diamonds pave則以鋪鑲鑽石的白K金勾勒這個不規則的星星,彰顯珍珠的美。comet plus diamonds solo系列新作則是以運明亮璀璨的鑽石取代星芒中的珍珠,更顯耀眼奪目,為歲末年慶添加喜悅和幸福的樣貌。 TASAKI comet plus diamonds solo櫻花金耳環,10萬5,000元。圖/TASAKI提供 玉世家Blessing系列白翡手珠串配翡翠圓珠2顆,16,800元。圖/玉世家提供 TASAKI comet plus櫻花金耳骨夾(右耳配戴)44,000元。圖/TASAKI提供 玉世家Blessing系列白翡手珠串配黃翡圓珠2顆,16,800元。圖/玉世家提供 TASAKI comet plus diamonds pave戒指,14萬6,000元。圖/TASAKI提供 玉世家Blessing系列白翡手珠串配翡翠圓珠2顆,16,800元。圖/玉世家提供