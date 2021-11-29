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歲末獻上祝福！充滿小巧思的輕珠寶 將星星和圓滿變時髦
冬季歲末的節慶是為心愛的親友送上祝福與心意的時刻。玉世家（JADEGIA）以質地清瑩的白翡為主要材質，推出全新Blessing系列翡翠手珠串輕珠寶，雪白剔透的色澤彷彿將冬天最美的冰晶戴上手，間或搭襯綠、黑、紅、黃等不同色澤的翡翠圓珠連連串串的翠玉圓珠，配以米色或粉紅或淡綠或淡紫的繩結，象徵幸福連綿，也寓示著美事成串，大人與小孩都適合配戴。
TASAKI以流星為主要設計元素的comet plus系列在節慶前推出全新作品，將誠摯心意幻化為星願珠寶，傳達人們齊聚在燦爛星空下許願時的感動。靈感來自彗星的comet plus 全新戒指、耳環、鍊墜、耳骨夾等，獨特星型輪廓襯托珍珠溫潤優雅的光澤；comet plus diamonds pave則以鋪鑲鑽石的白K金勾勒這個不規則的星星，彰顯珍珠的美。comet plus diamonds solo系列新作則是以運明亮璀璨的鑽石取代星芒中的珍珠，更顯耀眼奪目，為歲末年慶添加喜悅和幸福的樣貌。
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