「2021繽紛耶誕玩台北」15大百貨、5大商圈串連打卡點

耶誕季台北哪裡好玩？「2021繽紛耶誕玩台北」結合台北101、新光三越、SOGO、微風廣場等15大百貨體系，以及朝陽、華陰、後站、東區、天母5大商圈的合作店家推出集章及消費優惠活動，並串連信義商圈打造台北最美耶誕打卡旅程。

今年台北璀璨耶誕燈飾延續「Fun閃台北」主題，以「光之旅程」為概念規劃五大主題燈飾打卡點，並首次串聯信義區香堤大道、空橋，規劃「奇幻夢境」、「璀璨希望」、「閃耀星河」、「浪漫愛情」及「快樂繽紛」五大主題燈飾打卡旅程，並一路閃耀到耶誕跨年，可以穿梭在台北閃耀浪漫的街道巷弄中，可以說是台北市最美的耶誕燈飾氛圍集中地。

台北市商業處表示，自2016年起以耶誕為元素推出特色產業活動，運用節慶動能促進特色商圈產業發展，今年「2021繽紛耶誕玩台北」以大商圈帶動小商圈模式，整合市府及民間資源在活動期間打造出逾50處耶誕燈飾造景，閃耀交織出台北耶誕城。同時透過台北市政府Line@及台北通鼓勵民眾前往各大百貨及商圈店家尋寶集章，享受百貨、商圈店家消費優惠，感受特色商圈的獨特魅力。

今年繽紛耶誕玩台北活動推出2款限量腰包，以台北城市意象與熊讚形象為設計，活動期間至合作百貨及商圈店家集章處掃描活動QRCODE蒐集不同電子戳章任2枚，即可獲得電子兌換券一張，加上指定百貨500元或商圈200元單筆消費滿額憑證，即可至特約店家依波段兌換。同時各百貨和商圈店家也推出多項優惠，出示活動系統畫面即可享有好康優惠。