新竹都市傳說！巨城周年慶人潮破百萬揪120家品牌快閃
新竹有個都市傳說，遠東巨城購物中心周年慶時新竹人不是在巨城就是在巨城的路上，對此傳說，巨城給出了實際數字，去年12天周年慶來店人潮破百萬，巨城周年慶將在12月2日至12月13日壓軸登場，今年適逢巨城10周年，周年慶一次揪來120家話題品牌快閃店、超越去年周年慶規模，並加碼App會員全館單筆消費滿1千，可抽iPhone 13 Pro Max、iPad Pro。
新竹巨城每年吸引約1500萬人次來客，今年因疫情6、7月大受衝擊，一度商場櫃姐比客人多，此景前所未見。巨城董事長李靜芳坦言，今年因疫情關係，到店人數相對減少，以去年1500萬人次估算，今年有機會達到1350萬人次，估人潮會減10%左右，但隨著疫情趨緩、五倍券挹注，9、10月業績回穩開始成長，至今已拚回去年同期業績。12月2日即將迎來10周年慶，最高回饋達23.8%、天天來店禮、針對VIP獨享滿額贈，並迎來120家快閃店助陣，挑戰全檔期12天27億元，成長3.8%。李靜芳強調，有信心靠這一波周年慶衝出全年超越去年的133億元。
巨城主力客層偏好的Outdoor業種，周年慶全區商品最低3.3折起，另外宅經濟發威，大型家電、視聽影音、手機平板、筆電、跑步機、按摩椅在需求大增，巨城指出，周年慶備貨充足並提供多重折抵優惠，還有竹科上班族趁年終採購腕表配件精品，以及年底結婚潮採購，都是今年周年慶買氣亮點。
巨城周年慶匯聚120個品牌快閃再創紀錄，包括來自九份老街的冠軍拉花咖啡「CHLIV Jiufen」、「果實俱樂部」水果蛋糕罐、來自宜蘭的「Ca’bow Pastry」檸檬塔、南投「瀾島de GRATO」百香果塔、雲林「西螺麻糬大王創始店」、台南「橘香合」古早味蛋糕等。另有潮流品牌「Stussy」、「NIKE KICKS LOUNGE」走出雙北打造慢跑主題快閃店，帶來超過千雙鞋款，以及「新世紀福音戰士」快閃餐廳。
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