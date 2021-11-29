草莓生乳卷、草莓可頌 6間聖誕必吃甜品酸甜上桌
聖誕節、跨年將至，各種應景的甜點、蛋糕也陸續登場，為冬天帶來甜蜜的滋味。另外隨著草莓季到來，包括BAC、亞尼克、夢卡朵等諸多甜點品牌，更推出豐富的「草莓系甜點」，用滿滿的酸甜滋味，為甜食愛好者帶來幸福感受。
【BAC】
BAC自12月1日起，推出「黑嘉侖草莓巧克力蛋糕」，選用比利時苦甜巧克力搭配新鮮草莓、黑嘉侖、覆盆子作為搭配，讓濃郁滋味中帶有酸甜果香，每份6吋，售價950元。同時BAC還推出「鮮草莓奶油起司盒」，以香草戚風蛋糕、奶油起司為基底，再搭配上台灣草莓點綴，每盒450元，12月12日前2盒優惠800元。
【亞尼克】
亞尼克今冬推出限時新品「特黑草莓雙漩」生乳卷，使用巧克力泡芙蛋糕搭配草莓奶霜、草莓果餡，帶出多層次的酸甜風味，每條450元，12月25日前可享YTM嘗鮮價429元。除此之外，12月還將推出「鮮採草莓生乳卷」，滿足草莓愛好者的味蕾，每條555元。配合佳節到來，亞尼克並推出莓果雪園聖誕老人派、歡樂鮮莓派、聖誕點心杯、聖誕糖霜餅乾等一系列應景甜品，還有呈現OREO風味的「北海道黑酷曲」蛋糕登場，每顆450元。
【boite à bijoux珠寶盒法式點心坊】
珠寶盒點心坊今年冬天共計推出19款聖誕甜點，包括有法國新年必吃的國王餅（極致國王餅、栗香國王餅、粉紅草莓國王餅，每顆980元），還有咖啡樹輪慕斯（1,850元）、咕咕霍夫（125元），或是東歐國民甜點巴布卡（75元起），以及義大利國寶麵包「潘妮朵尼」（450元）等不同選擇，要為民眾帶來豐富的甜食體驗。
【夢卡朵】
本季夢卡朵以咖啡蛋糕卷搭配中澤乳霜、薄脆焦糖糖衣，推出「炙燒焦糖咖啡卷」，為冬季創造溫潤香甜的大人系風味，每條400元。另外還推出草莓生乳卷、春日櫻花千層、莓好時光蛋糕等一系列應景甜品，以日式的細緻風味，撫慰民眾無法去日本旅遊的心情。
【Aunt Stella詩特莉】
主打手工餅乾的詩特莉，為即將到來的新春推出春晨之美、春沐之窗、春燕如意等春節禮盒。其中「春晨之美」採木質早餐桌的設計，內含有餅乾果醬或蛋糕果醬的組合，每盒2,880元；「春沐之窗」則採六角木盒的設計，有餅乾、蛋糕果醬或茶葉果醬的內容物組合，每盒1,520～1,710元。木質禮盒的設計，也可作為飾品托盤或家居擺設使用。
【八月堂】
八月堂針對聖誕節，推出限定新品「聖誕綠馬卡龍可頌」及「雪花聖誕可頌塔」，透過外型與顏色變化，增添滿滿的佳節氣氛，單顆各為59、69元。自12月3日起，還會有繽紛草莓可頌、草莓檸檬千層派、草莓卡士達等草莓系甜點陸續登場。店內並提供聖誕限定禮盒，以及可頌買5送1的優惠。
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