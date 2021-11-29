聽新聞
test
0:00 / 0:00

草莓生乳卷、草莓可頌 6間聖誕必吃甜品酸甜上桌

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
BAC「黑嘉侖草莓巧克力蛋糕」6吋售價950元。圖／BAC提供
BAC「黑嘉侖草莓巧克力蛋糕」6吋售價950元。圖／BAC提供

聖誕節、跨年將至，各種應景的甜點、蛋糕也陸續登場，為冬天帶來甜蜜的滋味。另外隨著草莓季到來，包括BAC、亞尼克、夢卡朵等諸多甜點品牌，更推出豐富的「草莓系甜點」，用滿滿的酸甜滋味，為甜食愛好者帶來幸福感受。

【BAC】

BAC自12月1日起，推出「黑嘉侖草莓巧克力蛋糕」，選用比利時苦甜巧克力搭配新鮮草莓、黑嘉侖、覆盆子作為搭配，讓濃郁滋味中帶有酸甜果香，每份6吋，售價950元。同時BAC還推出「鮮草莓奶油起司盒」，以香草戚風蛋糕、奶油起司為基底，再搭配上台灣草莓點綴，每盒450元，12月12日前2盒優惠800元。

【亞尼克】

亞尼克今冬推出限時新品「特黑草莓雙漩」生乳卷，使用巧克力泡芙蛋糕搭配草莓奶霜、草莓果餡，帶出多層次的酸甜風味，每條450元，12月25日前可享YTM嘗鮮價429元。除此之外，12月還將推出「鮮採草莓生乳卷」，滿足草莓愛好者的味蕾，每條555元。配合佳節到來，亞尼克並推出莓果雪園聖誕老人派、歡樂鮮莓派、聖誕點心杯、聖誕糖霜餅乾等一系列應景甜品，還有呈現OREO風味的「北海道黑酷曲」蛋糕登場，每顆450元。

【boite à bijoux珠寶盒法式點心坊】

珠寶盒點心坊今年冬天共計推出19款聖誕甜點，包括有法國新年必吃的國王餅（極致國王餅、栗香國王餅、粉紅草莓國王餅，每顆980元），還有咖啡樹輪慕斯（1,850元）、咕咕霍夫（125元），或是東歐國民甜點巴布卡（75元起），以及義大利國寶麵包「潘妮朵尼」（450元）等不同選擇，要為民眾帶來豐富的甜食體驗。

【夢卡朵】

本季夢卡朵以咖啡蛋糕卷搭配中澤乳霜、薄脆焦糖糖衣，推出「炙燒焦糖咖啡卷」，為冬季創造溫潤香甜的大人系風味，每條400元。另外還推出草莓生乳卷、春日櫻花千層、莓好時光蛋糕等一系列應景甜品，以日式的細緻風味，撫慰民眾無法去日本旅遊的心情。

【Aunt Stella詩特莉】

主打手工餅乾的詩特莉，為即將到來的新春推出春晨之美、春沐之窗、春燕如意等春節禮盒。其中「春晨之美」採木質早餐桌的設計，內含有餅乾果醬或蛋糕果醬的組合，每盒2,880元；「春沐之窗」則採六角木盒的設計，有餅乾、蛋糕果醬或茶葉果醬的內容物組合，每盒1,520～1,710元。木質禮盒的設計，也可作為飾品托盤或家居擺設使用。

【八月堂】

八月堂針對聖誕節，推出限定新品「聖誕綠馬卡龍可頌」及「雪花聖誕可頌塔」，透過外型與顏色變化，增添滿滿的佳節氣氛，單顆各為59、69元。自12月3日起，還會有繽紛草莓可頌、草莓檸檬千層派、草莓卡士達等草莓系甜點陸續登場。店內並提供聖誕限定禮盒，以及可頌買5送1的優惠。

亞尼克今年冬天推出「特黑草莓雙漩」生乳卷以及一系列聖誕甜品。記者陳睿中／攝影
亞尼克今年冬天推出「特黑草莓雙漩」生乳卷以及一系列聖誕甜品。記者陳睿中／攝影
八月堂本季推出限定新品「聖誕綠馬卡龍可頌」及「雪花聖誕可頌塔」。圖／八月堂提供
八月堂本季推出限定新品「聖誕綠馬卡龍可頌」及「雪花聖誕可頌塔」。圖／八月堂提供
BAC新推出的「鮮草莓奶油起司盒」，每盒450元。圖／BAC提供
BAC新推出的「鮮草莓奶油起司盒」，每盒450元。圖／BAC提供
以咖啡蛋糕卷搭配中澤乳霜、薄脆焦糖糖衣的「炙燒焦糖咖啡卷」，每條400元。圖／夢卡朵提供
以咖啡蛋糕卷搭配中澤乳霜、薄脆焦糖糖衣的「炙燒焦糖咖啡卷」，每條400元。圖／夢卡朵提供
亞尼克推出的「歡樂鮮莓派」，每顆6吋880元。記者陳睿中／攝影
亞尼克推出的「歡樂鮮莓派」，每顆6吋880元。記者陳睿中／攝影
珠寶盒點心坊共計推出19款聖誕甜點，包括有國王餅、咖啡樹輪慕斯等經典甜品。圖／boite à bijoux珠寶盒法式點心坊提供
珠寶盒點心坊共計推出19款聖誕甜點，包括有國王餅、咖啡樹輪慕斯等經典甜品。圖／boite à bijoux珠寶盒法式點心坊提供
夢卡朵新推出的「春日櫻花千層」。圖／夢卡朵提供
夢卡朵新推出的「春日櫻花千層」。圖／夢卡朵提供
詩特莉推出的「春晨之美」採木質早餐桌的設計，內含有餅乾果醬或蛋糕果醬的組合，每盒2,880元。圖／詩特莉提供
詩特莉推出的「春晨之美」採木質早餐桌的設計，內含有餅乾果醬或蛋糕果醬的組合，每盒2,880元。圖／詩特莉提供

甜點

延伸閱讀

2021聖誕香水、蠟燭、擴香盤點推薦，一起用香氣溫暖度過年末

「GODIVA熱巧克力」聯名7-11回歸！馬達加斯加香草風味超濃醇，憑杯套再折50元

哈密瓜皮、草莓花萼再利用 弘光科大學生研發保養品

高麗菜25元、 草莓75元 他在日本超市逛一輪喊「都比台灣便宜！」

相關新聞

草莓生乳卷、草莓可頌！6間「聖誕必吃甜品」酸甜上桌

聖誕節、跨年將至，各種應景的甜點、蛋糕也陸續登場，為冬天帶來甜蜜的滋味。另外隨著草莓季到來，包括BAC、亞尼克、夢卡朵等...

4間大學限定！師生憑證開吃「握壽司買一送一」　另有爭鮮改裝慶獨家買1送1

壽司控要把握！日式居酒屋「狗一下」祭出年終大回饋，只要是台灣大學、國立臺灣師範大學、世新大學或國立臺灣科技大學的學生或老師，截至12/31到店用餐同桌滿500元，憑證即享「握壽司買一送一」，最高買三送

登台22年！電視冠軍「赤坂拉麵」在台分店撤光光

隨著一蘭拉麵台中店開幕引爆排隊人潮後，也令人感受到日本拉麵的魅力。但是在1999年就進入台灣、標榜是第一屆電視冠軍王的「...

2021年末聖誕餐廳推薦Top5！巨無霸威士忌肋眼、在地食材變高質感法餐、30種生猛海鮮吃到飽全都在這

又到了年末聚餐、吃好料的時刻了，尤其今年歷經疫情，有兩三個月的時間餐廳無法內用，當然要趁這個時候吃好吃滿！以下推薦台北5間菜色、風格各異、質感超高的餐廳，不管是浪漫約會或是與親友團聚都相當適合。

「銅盤嚴選烤肉」留言用餐折1000元！8人同行1人免費，6款韓式炸雞無限吃到飽

知名韓式料理品牌「銅盤」為了感謝廣大消費者多年來的支持與回憶，特地推出「在銅盤用餐回憶」活動，只要於臉書貼文留言並分享，將於活動結束後抽出豆府餐飲集團1,000元兌換券，另外門市活動自12月起還有用餐抽現金13,000元活動，快把握機會！

王品火鍋免費吃一年！西門台式復古「尬鍋」巨型扭蛋機推7優惠，吃鍋另有買一送一

逛西門別錯過好康！王品集團旗下主打台式火鍋的新品牌「尬鍋」最新推出「求愛扭蛋機」，截至12/26只要完成指定任務，即有機會獲得買一送一券、兩人同行85折、海鮮拼盤免費送等多重好康，最高更能獲得「火鍋一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。