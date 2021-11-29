9公分鞋跟像4公分一樣舒服 温貞菱大推MB高跟鞋
今年源自英國的時尚鞋履品牌Manolo Blahnik迎來創立50周年生日，為了慶祝這個里程碑，特別打造了一整個閃閃發光又貴氣迷人的「黃金膠囊」系列，除了把許多經典款式換上新材質與黃金新色之外，也推出兩款嶄新的鞋款。上市發表會上特別邀請女星温貞菱示範此系列的Ignia羽毛穆勒鞋，她也分享了自己跟高跟鞋的緣分。
剛參加完金馬獎的温貞菱，是大型典禮、影展常客，會遇到許多需要穿高跟鞋的場合。她透露自己從小就會穿媽媽的高跟鞋在家裡走來走去，「對我來說高跟鞋有一種女孩蛻變成女人的意義。」不過即使小時候就會偷穿高跟鞋，但她其實也是今年因為角色需求，才去學穿高跟鞋要怎麼走路、去調整肢體儀態，「太高跟的鞋子真的不好走路，但是Manolo Blahnik的鞋子很特別，他會讓你沒有穿高跟鞋的壓力，比如說你穿上一雙鞋當下感受以為大概只有4公分吧！但其實有9公分。」目前她已經可以穿著高跟鞋跑步了，也在練習的過程中發現其實穿高跟鞋會運用到身上很多肌肉，重心的轉換也是學問。
她說自己的高跟鞋數量不多，約有10來雙，「很多姊姊們會送我高跟鞋，因應不同場合也有不同的跟高需求，像紅毯就會需要穿到10公分以上，私下出門就比較長穿小貓跟那種穆勒鞋。」但看過這次Manolo Blahnik「黃金膠囊」系列後，她也承認可能又會多兩雙新鞋。
Manolo Blahnik於1971年在倫敦Old Clutch Street開設第一家店，今年屆滿50周年，6月更重返紐約麥迪遜大道設立旗艦店。這次的「黃金膠囊」系列單品把標誌性的鞋款像是《慾望城市》電影中求婚鞋Hangisi、《愛的迫降》中孫藝珍穿的Maysale穆勒鞋等單品都換上華麗的黃金色，原本主要以緞面布料製成的鞋身也改以細緻金細網紗。更以Mr. Blahnik母親在他童年時期佩戴的吊飾手鍊為靈感打造Bells鈴鐺鞋，以及用鵝毛點綴的Ignia羽毛穆勒鞋兩款嶄新鞋款，全系列即日起在微風南山Manolo Blahnik專門店販售。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言