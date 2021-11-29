9公分鞋跟像4公分一樣舒服 温貞菱大推MB高跟鞋

今年源自英國的時尚鞋履品牌Manolo Blahnik迎來創立50周年生日，為了慶祝這個里程碑，特別打造了一整個閃閃發光又貴氣迷人的「黃金膠囊」系列，除了把許多經典款式換上新材質與黃金新色之外，也推出兩款嶄新的鞋款。上市發表會上特別邀請女星温貞菱示範此系列的Ignia羽毛穆勒鞋，她也分享了自己跟高跟鞋的緣分。

剛參加完金馬獎的温貞菱，是大型典禮、影展常客，會遇到許多需要穿高跟鞋的場合。她透露自己從小就會穿媽媽的高跟鞋在家裡走來走去，「對我來說高跟鞋有一種女孩蛻變成女人的意義。」不過即使小時候就會偷穿高跟鞋，但她其實也是今年因為角色需求，才去學穿高跟鞋要怎麼走路、去調整肢體儀態，「太高跟的鞋子真的不好走路，但是Manolo Blahnik的鞋子很特別，他會讓你沒有穿高跟鞋的壓力，比如說你穿上一雙鞋當下感受以為大概只有4公分吧！但其實有9公分。」目前她已經可以穿著高跟鞋跑步了，也在練習的過程中發現其實穿高跟鞋會運用到身上很多肌肉，重心的轉換也是學問。

她說自己的高跟鞋數量不多，約有10來雙，「很多姊姊們會送我高跟鞋，因應不同場合也有不同的跟高需求，像紅毯就會需要穿到10公分以上，私下出門就比較長穿小貓跟那種穆勒鞋。」但看過這次Manolo Blahnik「黃金膠囊」系列後，她也承認可能又會多兩雙新鞋。