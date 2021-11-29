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夢幻水晶球快收藏！7-ELEVEN推多款節慶限定新品迎耶誕
歲末年終過節氣氛越來越濃厚，許多因為疫情悶了許久的民眾都提早準備迎接聖誕，7-ELEVEN自12月1日起推出「愛‧Sharing」聖誕主題專案架及「國際精品博覽會」雙主題活動，主攻聖誕派對、交換禮物需求，引進超過50款具有聖誕儀式感的節令限定新品，包括餅乾、糖果、飲料、冰品、日用品等多類別，讓全台店面化身最方便不打烊的聖誕市集。
一年一度的「愛‧Sharing」聖誕主題專案架今年推出一系列必搶獨家新品，像是年年開賣、速速秒殺的限定水晶球首次擴大與可口可樂、樂天小熊、金莎3大知名品牌限量推出限定水晶球，更攜手哈根達斯推出草莓口味限定款心型冰淇淋小蛋糕，以及多款聖誕節限定包裝糖果、零食，12月1日至12月28日購買專案架還可享指定商品享2件8折、3件7.7折優惠。
12月1日起7-ELEVEN國際精品博覽會同步開跑，打造主題落地架，指定商品享任選買2送1活動，集結來自世界各地的異國零食、巧克力等熱賣商品，為歲末送禮、聚會派對帶來異國小奢華氛圍。7-ELEVEN也觀察到入冬後濃郁口味的巧克力需求大增，首度引進越南Alluvia及美國Taza精品巧克力，並貼心推出多款不同規格、口味搭配，像是芒果黑巧克力、橘皮黑巧克力、肉桂巧克力等都是便利商店通路少見的風味，更結合i預購平台推出精緻的精品巧克力禮盒，送禮超體面，搶攻聖誕禮物商機。
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