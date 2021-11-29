夢幻水晶球快收藏！7-ELEVEN推多款節慶限定新品迎耶誕

A1大小的設計圖平鋪在桌面上，設計師與業主專注地看著圖面一一討論：水電牽線、電器櫃體尺寸、裝飾、床鋪擺放位置等等，各項細節清楚地在大尺寸紙張上呈現，對奕所設計的李軍漢總監來說，大尺寸圖樣是和客戶溝通的最佳利器，也讓業主對房屋的想像更容易躍然紙上。

2021-11-29 15:05