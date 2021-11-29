快訊

情色教主雪碧為已婚老闆生子 被控侵害配偶權判決出爐

Omicron持續入侵英國！蘇格蘭發現6起確診病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夢幻水晶球快收藏！7-ELEVEN推多款節慶限定新品迎耶誕

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN搶攻年末派對商機，自12月1日起推出「愛‧Sharing」聖誕主題專案架及「國際精品博覽會」雙主題活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN搶攻年末派對商機，自12月1日起推出「愛‧Sharing」聖誕主題專案架及「國際精品博覽會」雙主題活動。圖／7-ELEVEN提供

歲末年終過節氣氛越來越濃厚，許多因為疫情悶了許久的民眾都提早準備迎接聖誕，7-ELEVEN自12月1日起推出「愛‧Sharing」聖誕主題專案架及「國際精品博覽會」雙主題活動，主攻聖誕派對、交換禮物需求，引進超過50款具有聖誕儀式感的節令限定新品，包括餅乾、糖果、飲料、冰品、日用品等多類別，讓全台店面化身最方便不打烊的聖誕市集。

一年一度的「愛‧Sharing」聖誕主題專案架今年推出一系列必搶獨家新品，像是年年開賣、速速秒殺的限定水晶球首次擴大與可口可樂、樂天小熊、金莎3大知名品牌限量推出限定水晶球，更攜手哈根達斯推出草莓口味限定款心型冰淇淋小蛋糕，以及多款聖誕節限定包裝糖果、零食，12月1日至12月28日購買專案架還可享指定商品享2件8折、3件7.7折優惠。

12月1日起7-ELEVEN國際精品博覽會同步開跑，打造主題落地架，指定商品享任選買2送1活動，集結來自世界各地的異國零食、巧克力等熱賣商品，為歲末送禮、聚會派對帶來異國小奢華氛圍。7-ELEVEN也觀察到入冬後濃郁口味的巧克力需求大增，首度引進越南Alluvia及美國Taza精品巧克力，並貼心推出多款不同規格、口味搭配，像是芒果黑巧克力、橘皮黑巧克力、肉桂巧克力等都是便利商店通路少見的風味，更結合i預購平台推出精緻的精品巧克力禮盒，送禮超體面，搶攻聖誕禮物商機。

同步推出多款7-ELEVEN限定販售聖誕版包裝飲品。圖／7-ELEVEN提供
同步推出多款7-ELEVEN限定販售聖誕版包裝飲品。圖／7-ELEVEN提供
Alluvia神秘私藏禮盒，內含多款不同風味巧克力，i預購獨家販售。圖／7-ELEVEN提供
Alluvia神秘私藏禮盒，內含多款不同風味巧克力，i預購獨家販售。圖／7-ELEVEN提供
節慶限定水晶球今年首次擴大與可口可樂、樂天小熊、金莎3大知名品牌限量推出限定款。圖／7-ELEVEN提供
節慶限定水晶球今年首次擴大與可口可樂、樂天小熊、金莎3大知名品牌限量推出限定款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN搶攻年末派對商機，引進超過50款具有聖誕儀式感的節令限定新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN搶攻年末派對商機，引進超過50款具有聖誕儀式感的節令限定新品。圖／7-ELEVEN提供
XYLITOL木糖醇無糖口香糖與南韓超人氣BTS防彈少年團聯名包裝，一次推出3款風味選擇。圖／7-ELEVEN提供
XYLITOL木糖醇無糖口香糖與南韓超人氣BTS防彈少年團聯名包裝，一次推出3款風味選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN 2021年愛‧Sharing聖誕節限定包裝零食新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN 2021年愛‧Sharing聖誕節限定包裝零食新品。圖／7-ELEVEN提供

巧克力 零食 派對 7-Eleven

延伸閱讀

「史努比聖誕樹、燈海隧道」台北最美耶誕亮點！中山站還有史努比巡迴展免費逛

2021聖誕香水、蠟燭、擴香盤點推薦，一起用香氣溫暖度過年末

「GODIVA熱巧克力」聯名7-11回歸！馬達加斯加香草風味超濃醇，憑杯套再折50元

Omicron影響春節專案？陳宗彥：若疫情有變 分國調整

相關新聞

登台22年！電視冠軍「赤坂拉麵」在台分店撤光光

隨著一蘭拉麵台中店開幕引爆排隊人潮後，也令人感受到日本拉麵的魅力。但是在1999年就進入台灣、標榜是第一屆電視冠軍王的「...

室內設計師的好幫手 大圖繪圖機如何讓作業更有效率

A1大小的設計圖平鋪在桌面上，設計師與業主專注地看著圖面一一討論：水電牽線、電器櫃體尺寸、裝飾、床鋪擺放位置等等，各項細節清楚地在大尺寸紙張上呈現，對奕所設計的李軍漢總監來說，大尺寸圖樣是和客戶溝通的最佳利器，也讓業主對房屋的想像更容易躍然紙上。

夢幻水晶球快收藏！7-ELEVEN推多款節慶限定新品迎耶誕

歲末年終過節氣氛越來越濃厚，許多因為疫情悶了許久的民眾都提早準備迎接聖誕，7-ELEVEN自12月1日起推出「愛‧Sha...

有點市「原創角色快閃店」 跟著人氣角色到夢時代開趴

聯合數位文創旗下商店品牌u.Point有點市，以扶持台灣IP角色為原點，網羅各具特色的原創IP角色，打造各式不同主題快閃...

羅芙奧秋拍與預展本周起登場 趙無極、草間彌生領銜

羅芙奧（Ravenel）秋季拍賣、預展及精品展售會將於本週12月2日起至5日止於台北萬豪酒店3樓博覽廳舉辦。首日登場的「...

拉麵控必吃！全家 × 屯京拉麵聯名系列經典回歸 冷凍包同步開賣

看好台灣民眾對拉麵的喜愛，同時也滿足不能出國的味蕾，全家便利商店宣布再度與日本排隊拉麵名店「屯京拉麵」合作，爆款「東京豚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。