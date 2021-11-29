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有點市「原創角色快閃店」 跟著人氣角色到夢時代開趴
聯合數位文創旗下商店品牌u.Point有點市，以扶持台灣IP角色為原點，網羅各具特色的原創IP角色，打造各式不同主題快閃店，這次推出全新企畫「轉角派對─原創角色快閃店」，將於高雄夢時代購物中心時代百貨登場，邀請你與人氣角色一起歡樂開趴！
「轉角派對─原創角色快閃店」即日起至明年2月28日，於高雄夢時代購物中心時代百貨B1樓入口處登場，這次邀請多個熱門IP角色像是台灣「貓貓蟲咖波」、「黃阿瑪的後宮生活」、「ㄇㄚˊ幾兔」、香港「罐頭豬LULU」以及日本「貓美術館CatArt」等。
為了回饋粉絲，主辦單位特別加碼，將「好想兔五周年快閃─好想邀你來作客」的人氣限定商品與超熱門拍照點帶到現場與粉絲見面。吸晴度爆表的「好想兔一番賞大型天使兔扭蛋機」更是首次拜訪高雄，有機會把一番賞限定好想兔、小賤狗收藏公仔，以及五周年快閃限定周邊商品一起帶回家！
另外，現場設有福引搖獎活動，抽抽有獎，只要參加就有機會獲得限量好想兔毋湯大娃娃、黃阿瑪的後宮生活角色麻糬抱枕等大獎，更多活動資訊請上：有點市官方粉絲專頁 。
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