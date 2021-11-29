拉麵控必吃！全家 × 屯京拉麵聯名系列經典回歸 冷凍包同步開賣

看好台灣民眾對拉麵的喜愛，同時也滿足不能出國的味蕾，全家便利商店宣布再度與日本排隊拉麵名店「屯京拉麵」合作，爆款「東京豚骨風味拉麵」、「麻辣豚骨拉麵」12月1日起強勢回歸，還有人氣商品「鐵板滑蛋炸豬排丼」也持續熱賣。另瞄準居家自煮趨勢，同步推出冷凍料理包「東京豚骨風味叉燒拉麵」、「麻辣豚骨叉燒拉麵」，於「全+1」LINE社群電商平台開賣，消費者不用飛日本，在家就能享用口味道地的日式拉麵。

不只是熱銷回歸，今年全家針對拉麵麵體口感也再加強進化，與屯京拉麵職人監製，嚴選特製南僑冷凍熟麵，改善麵體老化使口感更Q彈。豚骨湯頭則是以豬骨與雞骨慢燉熬煮，加入特製醬油，呈現鹹香濃郁、多層次的口味感受，還選用國產豬叉燒、佃煮筍乾，以及半熟溫泉蛋等，多種配料增加口感與風味。12月1日起購買屯京拉麵聯名鮮食，可享自由配優惠，指定鮮食品項任選2件省5元、3件省10元。且至明年2月28日止，只要在全家購買屯京拉麵聯名系列任一商品（不含團購），即贈屯京拉麵門市飲料／甜品招待券乙張。

另外，全家也觀察到冬季蔬食市場對加熱型沙拉的需求，攜手「永豐餘生技」推出首款區域限定新品溫沙拉「地中海風味烤時蔬」、「青醬蝦仁通心粉」，並在「全+1」Line社群電商平台同步推出「青醬蝦仁通心粉料理包」，讓喜愛蔬食、追求健康少負擔的消費者，在冬天能夠溫暖吃沙拉。