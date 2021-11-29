登台22年！電視冠軍「赤坂拉麵」在台分店撤光光

隨著一蘭拉麵台中店開幕引爆排隊人潮後，也令人感受到日本拉麵的魅力。但是在1999年就進入台灣、標榜是第一屆電視冠軍王的「赤坂拉麵」，卻被人發現在台分店已經全部撤光，結束在台22年的經營歷史。

源自日本的赤坂拉麵，社長佐藤強曾在1997年奪得電視冠軍拉麵王的殊榮，並於1999年登台，標榜是全台灣第一間完全使用日本配方、日本進口調味料、日本拉麵麵條的拉麵專門店，首間門市位於台北市八德路上，鄰近京華城舊址。全盛時期包括台北、台中、澎湖等地均有門市，甚至連機場都可見到其身影。今年5月時，位於台北重慶南路店的門市，就曾因疫情暫停營業，儘管於7月中旬重新開幕，但後來仍悄悄結束營業。