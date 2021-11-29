快訊

登台22年！電視冠軍「赤坂拉麵」在台分店撤光光

封鎖南非太無情？全球擴散的「Omicron變種恐慌」

登台22年！電視冠軍「赤坂拉麵」在台分店撤光光

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
赤坂拉麵曾於桃園機場開設分店。圖／擷取自赤坂拉麵粉絲頁
赤坂拉麵曾於桃園機場開設分店。圖／擷取自赤坂拉麵粉絲頁

隨著一蘭拉麵台中店開幕引爆排隊人潮後，也令人感受到日本拉麵的魅力。但是在1999年就進入台灣、標榜是第一屆電視冠軍王的「赤坂拉麵」，卻被人發現在台分店已經全部撤光，結束在台22年的經營歷史。

源自日本的赤坂拉麵，社長佐藤強曾在1997年奪得電視冠軍拉麵王的殊榮，並於1999年登台，標榜是全台灣第一間完全使用日本配方、日本進口調味料、日本拉麵麵條的拉麵專門店，首間門市位於台北市八德路上，鄰近京華城舊址。全盛時期包括台北、台中、澎湖等地均有門市，甚至連機場都可見到其身影。今年5月時，位於台北重慶南路店的門市，就曾因疫情暫停營業，儘管於7月中旬重新開幕，但後來仍悄悄結束營業。

除此之外，澎湖店在今年8月25日也宣告停業，結束3年的時光，其他分店也被人發現結束營業。隨著小時候的記憶陸續消逝，有網友也表示「老顧客想懷念品嚐喜愛的味道都沒辦法了！」、「東區赤坂冠軍拉麵也是我吃的第一碗日本拉麵」、「西門町2樓有一家，是赤坂拉麵帶開啟我愛上拉麵的不歸路」

赤坂拉麵八德店，目前已顯示為暫停營業。圖／擷取自google map
赤坂拉麵八德店，目前已顯示為暫停營業。圖／擷取自google map

拉麵 日本

延伸閱讀

台中／朝聖雞湯系拉麵名店「有囍拉麵」 感受味蕾衝擊

【黑觀Netflix】我們都無法成為大人。最後那次，跟她面對面時說的，還記得嗎？

吃拉麵辣到叫救護車！No.1拉麵「鬼金棒」停售鬼增量辣度

日職／「揮棒軌跡跑掉了」 新庄剛志神預言阪神大物低潮

相關新聞

登台22年！電視冠軍「赤坂拉麵」在台分店撤光光

隨著一蘭拉麵台中店開幕引爆排隊人潮後，也令人感受到日本拉麵的魅力。但是在1999年就進入台灣、標榜是第一屆電視冠軍王的「...

琳賽蘿涵Lindsay Lohan訂婚了鑽戒七位數起跳是這牌！

美國影星琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）宣布訂婚，並在官方instagram帳號秀出與男友Bader Shamma...

好想去找酷拉皮卡！ 日本環球影城將推出「獵人」世界

受到新冠肺炎疫情影響，令許多民眾無法前往日本旅遊，但是日本仍有許多旅遊亮點持續曝光。日本大阪環球影城繼於今年3月啟用「超...

燒番麥脆皮豬、翡翠胭脂蝦！「樓上見」餐酒館換新菜

開幕滿1年的摩登中式餐酒館「樓上見」，主打將中式料理結合西餐技法，打造出顛覆傳統的跨界創意滋味。本季樓上見特別全新推出雞...

GODIVA熱巧克力7-ELEVEN限量回歸 升級馬達加斯加香草風味還附上Q版杯塞

每年冬季最期待的GODIVA熱巧克力再度回歸，同樣與7-ELEVEN連續第5年攜手合作，今年不僅邀請到GODIVA巧克力...

高鐵TGo點數年底到期 今起天天推星巴克漢堡王等優惠

高鐵公司今天表示，2020年累積的TGo點數將於今年12月31日到期，提醒會員登入TGo帳戶查詢點數餘額及到期年限，盡早...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。