登台22年！電視冠軍「赤坂拉麵」在台分店撤光光
隨著一蘭拉麵台中店開幕引爆排隊人潮後，也令人感受到日本拉麵的魅力。但是在1999年就進入台灣、標榜是第一屆電視冠軍王的「赤坂拉麵」，卻被人發現在台分店已經全部撤光，結束在台22年的經營歷史。
源自日本的赤坂拉麵，社長佐藤強曾在1997年奪得電視冠軍拉麵王的殊榮，並於1999年登台，標榜是全台灣第一間完全使用日本配方、日本進口調味料、日本拉麵麵條的拉麵專門店，首間門市位於台北市八德路上，鄰近京華城舊址。全盛時期包括台北、台中、澎湖等地均有門市，甚至連機場都可見到其身影。今年5月時，位於台北重慶南路店的門市，就曾因疫情暫停營業，儘管於7月中旬重新開幕，但後來仍悄悄結束營業。
除此之外，澎湖店在今年8月25日也宣告停業，結束3年的時光，其他分店也被人發現結束營業。隨著小時候的記憶陸續消逝，有網友也表示「老顧客想懷念品嚐喜愛的味道都沒辦法了！」、「東區赤坂冠軍拉麵也是我吃的第一碗日本拉麵」、「西門町2樓有一家，是赤坂拉麵帶開啟我愛上拉麵的不歸路」
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