琳賽蘿涵Lindsay Lohan訂婚了鑽戒七位數起跳是這牌！

美國影星琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）宣布訂婚，並在官方instagram帳號秀出與男友Bader Shammas的多張合照甜蜜放閃，除了寫下「我的愛、我的生活、我的家庭、我的未來（My love. My life. My family. My future.）」，並大方標籤（tag）了男友ig帳號，以及美國頂級珠寶品牌、有「鑽石之王」之稱的海瑞溫斯頓（Harry Winston）。

根據外電，Bader Shammas並非產業人士、而是高階金融經理人，而其ig帳號則屬於隱私狀態、並僅不到600位追蹤人數；Lindsay Lohan或為了愛夫心切、甚至未開放該則貼文留言，但同時標註了另外兩位家人Aliana Lohan與Dakota Lohan。