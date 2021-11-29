聽新聞
test
0:00 / 0:00
琳賽蘿涵Lindsay Lohan訂婚了鑽戒七位數起跳是這牌！
美國影星琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）宣布訂婚，並在官方instagram帳號秀出與男友Bader Shammas的多張合照甜蜜放閃，除了寫下「我的愛、我的生活、我的家庭、我的未來（My love. My life. My family. My future.）」，並大方標籤（tag）了男友ig帳號，以及美國頂級珠寶品牌、有「鑽石之王」之稱的海瑞溫斯頓（Harry Winston）。
根據外電，Bader Shammas並非產業人士、而是高階金融經理人，而其ig帳號則屬於隱私狀態、並僅不到600位追蹤人數；Lindsay Lohan或為了愛夫心切、甚至未開放該則貼文留言，但同時標註了另外兩位家人Aliana Lohan與Dakota Lohan。
而該則貼文的另一亮點還在於琳賽羅涵手上的鑽戒是一枚目測近6克拉的方鑽。海瑞溫斯頓以頂級鑽石聞名，較為入門的系列例如The One系列的枕型切工鑽石婚戒，通常另以密釘鑲鑽石環繞戒環，1.01克拉價格約92萬元，另有不同切割形式、克拉數鑽石主石可供選擇。另至截稿前雖尚未確認該枚鑽戒的系列、款式，但粗估如為海瑞溫斯頓近6克拉的方鑽，價格可在數百萬至千萬不等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言