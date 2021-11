琳賽蘿涵Lindsay Lohan訂婚了鑽戒七位數起跳是這牌！

美國影星琳賽蘿涵(Lindsay Lohan)宣布訂婚,並在官方instagram帳號秀出與男友Bader Shammas的多張合照甜蜜放閃,除了寫下「我的愛、我的生活、我的家庭、我的未來(My love. My life. My family. My future.)」,並大方標籤(tag)了男友ig帳號,以及美國頂級珠寶品牌、有「鑽石之王」之稱的海瑞溫斯頓(Harry Winston)。

根據外電,Bader Shammas並非產業人士、而是高階金融經理人,而其ig帳號則屬於隱私狀態、並僅不到600位追蹤人數;Lindsay Lohan或為了愛夫心切、甚至未開放該則貼文留言,但同時標註了另外兩位家人Aliana Lohan與Dakota Lohan。