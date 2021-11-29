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琳賽蘿涵Lindsay Lohan訂婚了鑽戒七位數起跳是這牌！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
除了標註男友ig帳號、琳賽蘿涵手上似乎也戴上一只Harry Winston鑽戒，圖中則為相似款式。圖 / 翻攝自ig @lindsaylohan、海瑞溫斯頓提供（合成圖）
除了標註男友ig帳號、琳賽蘿涵手上似乎也戴上一只Harry Winston鑽戒，圖中則為相似款式。圖 / 翻攝自ig @lindsaylohan、海瑞溫斯頓提供（合成圖）

美國影星琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）宣布訂婚，並在官方instagram帳號秀出與男友Bader Shammas的多張合照甜蜜放閃，除了寫下「我的愛、我的生活、我的家庭、我的未來（My love. My life. My family. My future.）」，並大方標籤（tag）了男友ig帳號，以及美國頂級珠寶品牌、有「鑽石之王」之稱的海瑞溫斯頓（Harry Winston）。

根據外電，Bader Shammas並非產業人士、而是高階金融經理人，而其ig帳號則屬於隱私狀態、並僅不到600位追蹤人數；Lindsay Lohan或為了愛夫心切、甚至未開放該則貼文留言，但同時標註了另外兩位家人Aliana Lohan與Dakota Lohan。

而該則貼文的另一亮點還在於琳賽羅涵手上的鑽戒是一枚目測近6克拉的方鑽。海瑞溫斯頓以頂級鑽石聞名，較為入門的系列例如The One系列的枕型切工鑽石婚戒，通常另以密釘鑲鑽石環繞戒環，1.01克拉價格約92萬元，另有不同切割形式、克拉數鑽石主石可供選擇。另至截稿前雖尚未確認該枚鑽戒的系列、款式，但粗估如為海瑞溫斯頓近6克拉的方鑽，價格可在數百萬至千萬不等。

向來以大克拉數、高品質鑽石聞名，因而讓海瑞溫斯頓有「鑽石之王」美譽。圖 / 海瑞溫斯頓提供
向來以大克拉數、高品質鑽石聞名，因而讓海瑞溫斯頓有「鑽石之王」美譽。圖 / 海瑞溫斯頓提供
琳賽羅涵在ig貼出與男友合照、大方放閃確認訂婚喜訊。圖 / 翻攝自 ig @lindsaylohan（合成圖）
琳賽羅涵在ig貼出與男友合照、大方放閃確認訂婚喜訊。圖 / 翻攝自 ig @lindsaylohan（合成圖）
除了經典的單鑽鑽戒，海瑞溫斯頓日前並推出全新Winston with Love系列，以愛心心型與彩色寶石、半寶石，形塑濃烈而繽紛的浪漫情感。圖 / 海瑞溫斯頓提供
除了經典的單鑽鑽戒，海瑞溫斯頓日前並推出全新Winston with Love系列，以愛心心型與彩色寶石、半寶石，形塑濃烈而繽紛的浪漫情感。圖 / 海瑞溫斯頓提供
The One系列屬於海瑞溫斯頓的訂情珠寶系列，主石約自1.01克拉起，並提供不同切割或不同主石份量可供選擇。圖 / 海瑞溫斯頓提供
The One系列屬於海瑞溫斯頓的訂情珠寶系列，主石約自1.01克拉起，並提供不同切割或不同主石份量可供選擇。圖 / 海瑞溫斯頓提供

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