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好想去找酷拉皮卡！ 日本環球影城將推出「獵人」世界

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
日本環球影城將推出「獵人」主題設施。圖／擷取自ユニバーサル・スタジオ・ジャパン / Universal Studios Japan (USJ)粉絲頁
日本環球影城將推出「獵人」主題設施。圖／擷取自ユニバーサル・スタジオ・ジャパン / Universal Studios Japan (USJ)粉絲頁

受到新冠肺炎疫情影響，令許多民眾無法前往日本旅遊，但是日本仍有許多旅遊亮點持續曝光。日本大阪環球影城繼於今年3月啟用「超級任天堂世界」之後，又再度宣佈將推出「HUNTER x HUNTER」的獵人世界，將重現漫畫中的激戰過程。隨著消息一出，也讓動漫迷、哈日族相當興奮。

由日本漫畫家富樫義博所推出的「HUNTER x HUNTER獵人」，敘述男主角小傑為了尋找父親，因此走上獵人試煉的過程，後來還延伸出天空競技場、貪婪之島、蟻人篇等情節，累積銷售超過7,900萬本。由於作者出刊狀態不穩定，因此每次重新連載、休刊，甚至是作畫的品質，都會成為新聞或是網路熱門話題。儘管距離上次發行日後，已經休刊滿整整3年，但獵人至今仍有許多死忠的支持者。「期盼有生之年能夠看到獵人結局」也成為不少漫畫迷的心願。

日本環球影城本次宣佈，將與「HUNTER x HUNTER獵人」展開合作，時間為2022年3月4日至8月28日。玩家在遊樂設施中將會感受到獵人們的激烈戰鬥，更多相關資訊，官方也會再於日後陸續公佈。

日本 環球影城 新冠肺炎

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