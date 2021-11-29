燒番麥脆皮豬、翡翠胭脂蝦！「樓上見」餐酒館換新菜

開幕滿1年的摩登中式餐酒館「樓上見」，主打將中式料理結合西餐技法，打造出顛覆傳統的跨界創意滋味。本季樓上見特別全新推出雞肝TACO、牡蠣豆豉沙拉、翡翠胭脂蝦、牛蒡真蝦餅等多款特色料理；在西式的外貌及呈現方式之下，仍然保有中式、台式料理的靈魂，也讓餐桌更添趣味。

樓上見現任主廚Robert（蔡慈偉）過去以中餐為底，後又專研西餐料理技法，加上過去居於靠海地區，因此除了跨界融合的中餐、亞洲料理之外，海鮮亦是Robert擅長運用的食材元素。此次一週年推出的新菜菜單中，擔任開場的「雞肝Taco」，使用雞肝、臘肉、酸奶打成慕斯，擠入薄脆的芋頭片中，並使用自製的醬油焦糖醬，為料理帶來甜鹹滋味與解膩效果，最後再以蝦夷蔥、紅色醡漿草點綴，每份180元。

將豆豉牡蠣重新翻玩的「牡蠣豆豉沙拉」，先將牡蠣泡在蒜油和碎豆豉中，透過油封法保留牡蠣的鮮度，醬汁則拌入紅骨九層塔、青龍椒、山蘿蔔葉、香菜等當季香草，並以檸檬丁帶來開胃的明亮酸度，每份320元。「翡翠胭脂蝦」則是把「翡翠海皇羹」重新詮釋，使用豆漿、柴魚高湯蒸蛋，再將去殼胭脂蝦浸漬花雕酒後，鋪上蒸蛋回蒸，藉此引出花雕酒香氣，最後淋上以上湯調煮的翡翠海鮮羹，搭配鴨油、蔥油、紅醋及茗荷絲提鮮，每份480元。