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燒番麥脆皮豬、翡翠胭脂蝦！「樓上見」餐酒館換新菜
開幕滿1年的摩登中式餐酒館「樓上見」，主打將中式料理結合西餐技法，打造出顛覆傳統的跨界創意滋味。本季樓上見特別全新推出雞肝TACO、牡蠣豆豉沙拉、翡翠胭脂蝦、牛蒡真蝦餅等多款特色料理；在西式的外貌及呈現方式之下，仍然保有中式、台式料理的靈魂，也讓餐桌更添趣味。
樓上見現任主廚Robert（蔡慈偉）過去以中餐為底，後又專研西餐料理技法，加上過去居於靠海地區，因此除了跨界融合的中餐、亞洲料理之外，海鮮亦是Robert擅長運用的食材元素。此次一週年推出的新菜菜單中，擔任開場的「雞肝Taco」，使用雞肝、臘肉、酸奶打成慕斯，擠入薄脆的芋頭片中，並使用自製的醬油焦糖醬，為料理帶來甜鹹滋味與解膩效果，最後再以蝦夷蔥、紅色醡漿草點綴，每份180元。
將豆豉牡蠣重新翻玩的「牡蠣豆豉沙拉」，先將牡蠣泡在蒜油和碎豆豉中，透過油封法保留牡蠣的鮮度，醬汁則拌入紅骨九層塔、青龍椒、山蘿蔔葉、香菜等當季香草，並以檸檬丁帶來開胃的明亮酸度，每份320元。「翡翠胭脂蝦」則是把「翡翠海皇羹」重新詮釋，使用豆漿、柴魚高湯蒸蛋，再將去殼胭脂蝦浸漬花雕酒後，鋪上蒸蛋回蒸，藉此引出花雕酒香氣，最後淋上以上湯調煮的翡翠海鮮羹，搭配鴨油、蔥油、紅醋及茗荷絲提鮮，每份480元。
「燒番麥脆皮豬」選用花田喜彘的紅蘿蔔豬豬五花，用炭火烘烤至表皮酥脆、帶有炭香，再刷上一層以烤肉醬、焦糖味噌、客家桔醬調製的特製醬汁，搭配煙燻黃玉米粒、甘蔗玉米粒、芝麻葉與季節漬物，創造出宛若品嚐烤玉米的風味，每份420元。另款「牛蒡真蝦餅」，以龜山島海蝦混上牛蒡絲、麵糊油炸上桌，並且以基隆丸進辣椒醬擔任沾醬，帶出傳統兼具細緻的風味，每份360元。另外還有「太妃溫棗糕」可作為飯後的甜蜜結尾，每份320元。
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