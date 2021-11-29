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高鐵TGo點數年底到期 今起天天推星巴克漢堡王等優惠
高鐵公司今天表示，2020年累積的TGo點數將於今年12月31日到期，提醒會員登入TGo帳戶查詢點數餘額及到期年限，盡早進行兌換，逾期相關點數將失效。TGo點數不但可兌換高鐵車票、折抵票款、折抵「高鐵假期」行程款項，更可透過高鐵「點數365」平台兌換數百種商品。
高鐵公司表示，「點數365」平台邀集7大品牌推出「天天有優惠」活動，即日起至12月31日，每天都有指定商品提供兌換點數優惠。以星巴克咖啡為例，活動期間內每周一提供4款咖啡兌換點數調降優惠，大杯焦糖瑪奇朵一杯原兌換點數870點，周一兌換只要800點；漢堡王每周三提供薯條、辣薯球買一送一優惠。
高鐵公司表示，除提供會員指定車次優惠、會員生日禮、高鐵列車販售商品95折優惠、嚴選店家優惠等好康，更不定期推出加碼活動。即日起至12月31日，「月月Go有禮」專案也提供每人每月兩張指定車次標準車廂對號座全票88折電子優惠券，每周適用車次超過300班。
此外， 2022年1月10日前，TGo會員將持有的銀行/超商電信紅利點數，單次兌換為TGo點數200點且完成序號兌換入點，即可獲贈指定車次75折乘車券乙張，每位會員獲贈上限5次。
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