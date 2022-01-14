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捲桃園群聚 新北接觸者得自費檢疫荷包恐失血

有這招！ 日本網購集運幫你省超多

撰文 / 鄭嘉蕙

省國際代運運費有密技，上「SHOPMORE集運」平台服務一站搞定。 圖／Shopmore 提供
省國際代運運費有密技，上「SHOPMORE集運」平台服務一站搞定。 圖／Shopmore 提供

疫情干擾，好想出國已經喊到「燒聲」！解悶，那就用手指在螢幕上神遊日本，想網購Shopping超怕單筆運費不划算，「噓！星聞」出任務，達人透露日本網購「SHOPMORE集運」平台服務可以運費省多多，讓超認真調查局驚呆了，這麼樣的好買好逛好會省的招數一定要用力告訴大家！

其實很多人都有過類似的經驗，在日本網站上逛到非常急需或是超想買的東西，有些平台無法從幫你跨境寄貨，找代購貴很多、自己報關超麻煩、電商運費又高得嚇人！心裡一直在想，有沒有什麼親戚五十、朋友一百在日本能幫忙收貨再寄送？好不容易想到有親友在日本，人家家裡收貨不方便、麻煩人家去搬去托運實在不好意思，一心想要的東西就這樣令人糾結。

「SHOPMORE集運」平台服務登場，滿足跨國網購迷想要省運費的期待。 圖／Shopmore 提供
「SHOPMORE集運」平台服務登場，滿足跨國網購迷想要省運費的期待。 圖／Shopmore 提供

「噓！星聞」超認真調查局實際街訪民眾網購經驗，原來現在也有「集運」這項方便的服務。像是「SHOPMORE集運」平台日本集貨服務已上線，只要登入帳號，全世界的商品幫你運回台灣。不需要透過代購，日本商品自己買，搭配免費倉儲30天，各網站的購物折扣搶先卡位，隨時都可以買起來，商品到齊後集中到SHOPMORE幫你一次寄回台灣，最重要的是，透過集貨合併重量大大節省運費，不能去日本也能開心買爆啦！

「SHOPMORE集運」免費倉儲30天，商品到齊後一次寄回台。 圖／Shopmore 提供
「SHOPMORE集運」免費倉儲30天，商品到齊後一次寄回台。 圖／Shopmore 提供

電商無國界，為了服務喜歡買遍各地的網購族群集運服務孕育而生，特別是全新的集運平台「SHOPMORE集運」就是為了不能出國的網購迷哥迷姊們量身訂做，重視安全和便利的交易環境，慎選可信賴的集運服務才能安心網購。

「SHOPMORE集運」開站，優惠好康吸引用戶躍躍欲試。 圖／Shopmore 提供
「SHOPMORE集運」開站，優惠好康吸引用戶躍躍欲試。 圖／Shopmore 提供

「SHOPMORE集運」網站上有好懂的教學步驟，點選「新手上路」就可以看到圖解步驟的說明，登入會員資訊，還有清楚的查詢選項，全中文介面不用擔心誤解出錯，便利集運集回來、海外網購沒煩惱。

更多「SHOPMORE集運」資訊可以上網站https://ship.shopmore.com.tw

「SHOPMORE集運」專業倉儲，輕鬆解決跨國運送貨品的煩惱。 圖／Shopmore 提供
「SHOPMORE集運」專業倉儲，輕鬆解決跨國運送貨品的煩惱。 圖／Shopmore 提供

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