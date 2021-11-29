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太突然！LV男裝設計師Virgil Abloh傳過世 享年41歲！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Virgil Abloh今年七月出席LV香水活動，與Bella Hadid合照。圖／LV提供
Virgil Abloh今年七月出席LV香水活動，與Bella Hadid合照。圖／LV提供

時尚圈又傳來令人遺憾的震撼消息，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）男裝創意總監Virgil Abloh驚傳因病過世，享年41歲，消息一出，全球時尚迷們也都湧入他的IG哀悼。

LV在官方IG發表聲明透露，Virgil Abloh在11月28日因為癌症過世，而他其實已經低調對抗病魔多年。LV所屬集團LVMH CEO Bernard Arnault表示：「對此消息我們都感到相當震驚，Virgil不只是一個有才華、有遠見的設計師，也是一個擁有美麗靈魂和大智慧的人。我和整個集團一起度過這個傷心的時刻。」並慰問了Virgil Abloh的家人們。

創立潮流品牌off white的Virgil Abloh在2018年受邀擔任LV男裝創意總監，掀起一波精品潮流化的討論潮，也為業績帶來成長，並為品牌吸引許多年輕客戶，他本人的粉絲數量也非常驚人，近660萬的IG追蹤者可說是設計師界的頂標代表人物。據Virgil Abloh官方IG透露，他從2019被診斷出病因後，兩年來一直在對抗一種罕見的疾病—心臟血管肉瘤。但回顧這兩年間，低調抗癌的Virgil Abloh的工作量並沒有減少，除了季節性的新品，各種膠囊系列、聯名合作也沒有停過，只能說是完全沒有休息與放鬆。

Virgil Abloh官方IG：「經過這一切，他的職業道德、無限的好奇心和樂觀精神從未動搖過。Virgil一直堅持對自己工藝的奉獻精神，以及為他人敞開機會的大門，並為創造藝術和設計領域的更大平等途徑的使命所驅使著。他常說『我所做的一切都是為了17歲的自己』，深信藝術擁有可以激勵下一個世代的力量。」Fendi女裝設計師Kim Jones也發了他與Virgil Abloh的合照，回顧兩人一起出國、工作、討論事情的時光，並表示Virgil是「所遇過最善良的人。」

Virgil Abloh今年九月出席今年的Mry Gala。圖／摘自Twitter
Virgil Abloh今年九月出席今年的Mry Gala。圖／摘自Twitter
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）男裝創意總監Virgil Abloh驚傳因病過世，享年41歲，消息一出，全球時尚迷們也都湧入他的IG哀悼。圖／LV提供
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）男裝創意總監Virgil Abloh驚傳因病過世，享年41歲，消息一出，全球時尚迷們也都湧入他的IG哀悼。圖／LV提供
Fendi女裝設計師Kim Jones也發了他與Virgil Abloh的合照，回顧兩人一起出國、工作、討論事情的時光，並表示Virgil是「所遇過最善良的人。」圖／摘自IG
Fendi女裝設計師Kim Jones也發了他與Virgil Abloh的合照，回顧兩人一起出國、工作、討論事情的時光，並表示Virgil是「所遇過最善良的人。」圖／摘自IG
LV在官方IG發表聲明哀悼Virgil Abloh的病逝。圖／摘自IG
LV在官方IG發表聲明哀悼Virgil Abloh的病逝。圖／摘自IG

LV

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