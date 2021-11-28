女星紅毯搶鏡祕技！新生代愛耳環 份量感項鍊增貴氣

第58屆金馬獎於昨（11月27）日落幕，男女明星紅毯造型各有千秋，展現個人品味與氣質。而綜觀紅毯穿搭的趨勢，新生代的女星偏好以耳環聚焦臉蛋、搭配堆疊配戴的戒指，在不失莊重的同時展現青春魅力。而較有份量感的項鍊則能替整體造型增添成熟貴氣，是許多想要展現隆重感的女星首選。

以「瀑布」的演出摘下金馬獎最佳女主角的賈靜雯，在紅毯上以一條Tiffany鉑金鑲嵌總重逾39克拉白鑽項鍊為黑色禮服營造造型亮點，巨大的主鑽相當吸睛。香奈兒品牌大使許瑋甯則為低胸禮服配上了以噴泉為設計靈感的香奈兒Fontaine項鍊，猶如流蘇的層次勾勒出高雅的性感。李沐則是以具有裝飾藝術風格的Boucheron流蘇項鍊，為活潑性感的迷你連身褲增添穩重的視覺焦點。