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女星紅毯搶鏡祕技！新生代愛耳環 份量感項鍊增貴氣
第58屆金馬獎於昨（11月27）日落幕，男女明星紅毯造型各有千秋，展現個人品味與氣質。而綜觀紅毯穿搭的趨勢，新生代的女星偏好以耳環聚焦臉蛋、搭配堆疊配戴的戒指，在不失莊重的同時展現青春魅力。而較有份量感的項鍊則能替整體造型增添成熟貴氣，是許多想要展現隆重感的女星首選。
以「瀑布」的演出摘下金馬獎最佳女主角的賈靜雯，在紅毯上以一條Tiffany鉑金鑲嵌總重逾39克拉白鑽項鍊為黑色禮服營造造型亮點，巨大的主鑽相當吸睛。香奈兒品牌大使許瑋甯則為低胸禮服配上了以噴泉為設計靈感的香奈兒Fontaine項鍊，猶如流蘇的層次勾勒出高雅的性感。李沐則是以具有裝飾藝術風格的Boucheron流蘇項鍊，為活潑性感的迷你連身褲增添穩重的視覺焦點。
一舉拿下最佳女配角的「怪物新人」王渝萱選擇了配戴香奈兒的羽毛系列珠寶，飛上耳廓的耳環為同款戒指和胸針在細節中展現個性。以「美國女孩」演出拿下最佳新演員的方郁婷年僅15歲，選擇了配戴設計帶有時尚感的TASAKI經典balance系列珍珠耳環和戒指，相當適合。被許多時尚媒體評選為「紅毯最美」的陳庭妮，能美出新高度無疑也是有卡地亞祖母綠珠寶的助陣，富有裝飾藝術風格的耳環、手環、戒指，與禮服完美相映。
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