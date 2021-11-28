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女星紅毯搶鏡祕技！新生代愛耳環 份量感項鍊增貴氣

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
女星分別以項鍊或耳環為58屆金馬獎恆毯造型增添視覺重點與隆重感。圖／Tiffany、香奈兒、卡地亞、TASAKI提供
女星分別以項鍊或耳環為58屆金馬獎恆毯造型增添視覺重點與隆重感。圖／Tiffany、香奈兒、卡地亞、TASAKI提供

第58屆金馬獎於昨（11月27）日落幕，男女明星紅毯造型各有千秋，展現個人品味與氣質。而綜觀紅毯穿搭的趨勢，新生代的女星偏好以耳環聚焦臉蛋、搭配堆疊配戴的戒指，在不失莊重的同時展現青春魅力。而較有份量感的項鍊則能替整體造型增添成熟貴氣，是許多想要展現隆重感的女星首選。

以「瀑布」的演出摘下金馬獎最佳女主角的賈靜雯，在紅毯上以一條Tiffany鉑金鑲嵌總重逾39克拉白鑽項鍊為黑色禮服營造造型亮點，巨大的主鑽相當吸睛。香奈兒品牌大使許瑋甯則為低胸禮服配上了以噴泉為設計靈感的香奈兒Fontaine項鍊，猶如流蘇的層次勾勒出高雅的性感。李沐則是以具有裝飾藝術風格的Boucheron流蘇項鍊，為活潑性感的迷你連身褲增添穩重的視覺焦點。

一舉拿下最佳女配角的「怪物新人」王渝萱選擇了配戴香奈兒的羽毛系列珠寶，飛上耳廓的耳環為同款戒指和胸針在細節中展現個性。以「美國女孩」演出拿下最佳新演員的方郁婷年僅15歲，選擇了配戴設計帶有時尚感的TASAKI經典balance系列珍珠耳環和戒指，相當適合。被許多時尚媒體評選為「紅毯最美」的陳庭妮，能美出新高度無疑也是有卡地亞祖母綠珠寶的助陣，富有裝飾藝術風格的耳環、手環、戒指，與禮服完美相映。

方郁婷配戴的TASAKI balance neo 珍珠黃K金耳環，82,500。圖／TASAKI提供
方郁婷配戴的TASAKI balance neo 珍珠黃K金耳環，82,500。圖／TASAKI提供
賈靜雯配戴Tiffany高級珠寶系列鉑金項鍊登上第58屆金馬獎紅毯。圖／Tiffany提供
賈靜雯配戴Tiffany高級珠寶系列鉑金項鍊登上第58屆金馬獎紅毯。圖／Tiffany提供
李沐配戴Boucheron高級珠寶系列Pompon項鍊出席第58屆金馬獎紅毯。圖／Boucheron提供
李沐配戴Boucheron高級珠寶系列Pompon項鍊出席第58屆金馬獎紅毯。圖／Boucheron提供
李沐配戴的高級珠寶系列Pompon項鍊，18K白金鑲嵌571顆鑽石(約16.9克拉)、64顆縞瑪瑙(約20.8克拉)、黑色漆飾，530萬元。圖／Boucheron提供
李沐配戴的高級珠寶系列Pompon項鍊，18K白金鑲嵌571顆鑽石(約16.9克拉)、64顆縞瑪瑙(約20.8克拉)、黑色漆飾，530萬元。圖／Boucheron提供
王淨配戴的Chaumet Joséphine Aigrette 18K白金耳環，鑲嵌明亮式切割鑽石和Akoya珍珠，25萬4,000元。圖／Chaumet提供
王淨配戴的Chaumet Joséphine Aigrette 18K白金耳環，鑲嵌明亮式切割鑽石和Akoya珍珠，25萬4,000元。圖／Chaumet提供
香奈兒品牌大使許瑋甯配戴香奈兒頂級珠寶出席第58屆金馬獎紅毯。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使許瑋甯配戴香奈兒頂級珠寶出席第58屆金馬獎紅毯。圖／香奈兒提供
楊千霈配戴BVLGARI Fiorever系列鑽石耳環出席第58屆金馬獎紅毯。圖／寶格麗提供
楊千霈配戴BVLGARI Fiorever系列鑽石耳環出席第58屆金馬獎紅毯。圖／寶格麗提供
王渝萱配戴的Plume de Chanel耳環，18K白金鑲嵌80顆總重約0.29克拉明亮式切割鑽石，25萬6,000元。圖／香奈兒提供
王渝萱配戴的Plume de Chanel耳環，18K白金鑲嵌80顆總重約0.29克拉明亮式切割鑽石，25萬6,000元。圖／香奈兒提供
王渝萱配戴香奈兒高級珠寶出席第58屆金馬獎頒獎典禮。圖／香奈兒提供
王渝萱配戴香奈兒高級珠寶出席第58屆金馬獎頒獎典禮。圖／香奈兒提供
陳庭妮配戴的卡地亞頂級珠寶Sixième Sens系列Percussion耳環，白K金鑲嵌祖母綠、天然水晶、縞瑪瑙、鑽石，約464萬元。圖／卡地亞提供
陳庭妮配戴的卡地亞頂級珠寶Sixième Sens系列Percussion耳環，白K金鑲嵌祖母綠、天然水晶、縞瑪瑙、鑽石，約464萬元。圖／卡地亞提供
楊千霈配戴的BVLGARI Fiorever系列鑽石耳環，約107萬7,000元。圖／寶格麗提供
楊千霈配戴的BVLGARI Fiorever系列鑽石耳環，約107萬7,000元。圖／寶格麗提供
第58屆金馬獎最佳女主角入圍者王淨配戴Chaumet珠寶登上紅毯。圖／Chaumet提供
第58屆金馬獎最佳女主角入圍者王淨配戴Chaumet珠寶登上紅毯。圖／Chaumet提供
第58屆金馬獎最佳女配角入圍者陳庭妮紅毯配戴卡地亞頂級珠寶系列作品。圖／卡地亞提供
第58屆金馬獎最佳女配角入圍者陳庭妮紅毯配戴卡地亞頂級珠寶系列作品。圖／卡地亞提供
許瑋甯配戴的Fontaine項鍊，18K白金鑲嵌289顆總重約17.39克拉明亮式切割鑽石及45顆總重約2.13克拉花式切割鑽石，831萬5,000元。圖／香奈兒提供
許瑋甯配戴的Fontaine項鍊，18K白金鑲嵌289顆總重約17.39克拉明亮式切割鑽石及45顆總重約2.13克拉花式切割鑽石，831萬5,000元。圖／香奈兒提供
方郁婷配戴TASAKI balance neo珍珠黃K金耳環及balance loop戒指出席第58屆金馬獎紅毯。圖／TASAKI提供
方郁婷配戴TASAKI balance neo珍珠黃K金耳環及balance loop戒指出席第58屆金馬獎紅毯。圖／TASAKI提供
Tiffany高級珠寶系列鉑金鑲嵌重逾39克拉白鑽項鍊，價格店洽。圖／Tiffany提供
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香奈兒 珠寶

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