嘻瑞24K蘭姆酒XCÉ LA VI TAIPEI 限定調酒亮相

來自巴拿馬，由流行音樂天王Bruno Mars一手操刀，並邀請亞洲天王周杰倫聯手合作的輕奢蘭姆酒品牌——SelvaRey嘻瑞24K蘭姆酒，與位於微風南山48樓、台北首屈一指的頂級高空酒吧——CÉ LA VI TAIPEI攜手，打造二款聯名調酒，將酒液裡中南美洲的熱情融入南洋風味，帶你直達熱帶天堂。

SelvaRey嘻瑞24K蘭姆酒與CÉ LA VI TAIPEI共同推出的第一款聯名調酒「S.M.J」，以經典調酒X.Y.Z為發想，將「SelvaRey嘻瑞24K白蘭姆酒」作為基底，佐以干邑橙酒與萊姆汁，引出白蘭姆酒中蘊藏的柑橘風味，呈現鮮明活潑的品酩口感，很適合搭配清爽的海鮮料理一起品嚐。

第二款聯名調酒「Jurassic」則非常適合與甜點共享。以「SelvaRey 嘻瑞24K巧克力蘭姆酒」融合蜂蜜、巧克力香甜酒，療癒感十足。並點綴新鮮萊姆汁、柑橘苦精和薑汁汽水，更提升整體風味。最後的小黃瓜則讓口腔留下清爽的餘韻，為品酩饗宴畫下完美句點。

SelvaRey嘻瑞24K蘭姆酒由傳奇釀酒大師Don Franciso Pancho Fernandez使用產自巴拿馬的高品質甘蔗所製作而成，發展出白蘭姆酒、椰子蘭姆酒、巧克力蘭姆酒、Owner's Reserve蘭姆酒等酒款。不僅非常適合純飲，也是調酒的好選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康