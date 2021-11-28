快訊

Omicron新變種病毒入侵澳洲 2旅客確診沒症狀

中職／總冠軍賽G2 獅6右打對抗左投呂彥青

嘻瑞24K蘭姆酒XCÉ LA VI TAIPEI 限定調酒亮相

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
SelvaRey品牌大使聶雲（右）與CÉ LA VI總經理Johnny。圖／SelvaRey嘻瑞24K蘭姆酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SelvaRey品牌大使聶雲（右）與CÉ LA VI總經理Johnny。圖／SelvaRey嘻瑞24K蘭姆酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來自巴拿馬，由流行音樂天王Bruno Mars一手操刀，並邀請亞洲天王周杰倫聯手合作的輕奢蘭姆酒品牌——SelvaRey嘻瑞24K蘭姆酒，與位於微風南山48樓、台北首屈一指的頂級高空酒吧——CÉ LA VI TAIPEI攜手，打造二款聯名調酒，將酒液裡中南美洲的熱情融入南洋風味，帶你直達熱帶天堂。

SelvaRey嘻瑞24K蘭姆酒與CÉ LA VI TAIPEI共同推出的第一款聯名調酒「S.M.J」，以經典調酒X.Y.Z為發想，將「SelvaRey嘻瑞24K白蘭姆酒」作為基底，佐以干邑橙酒與萊姆汁，引出白蘭姆酒中蘊藏的柑橘風味，呈現鮮明活潑的品酩口感，很適合搭配清爽的海鮮料理一起品嚐。

第二款聯名調酒「Jurassic」則非常適合與甜點共享。以「SelvaRey 嘻瑞24K巧克力蘭姆酒」融合蜂蜜、巧克力香甜酒，療癒感十足。並點綴新鮮萊姆汁、柑橘苦精和薑汁汽水，更提升整體風味。最後的小黃瓜則讓口腔留下清爽的餘韻，為品酩饗宴畫下完美句點。

SelvaRey嘻瑞24K蘭姆酒由傳奇釀酒大師Don Franciso Pancho Fernandez使用產自巴拿馬的高品質甘蔗所製作而成，發展出白蘭姆酒、椰子蘭姆酒、巧克力蘭姆酒、Owner's Reserve蘭姆酒等酒款。不僅非常適合純飲，也是調酒的好選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

由SelvaRey嘻瑞24K巧克力蘭姆酒調製的「Jurassic」。圖／SelvaRey嘻瑞24K蘭姆酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
由SelvaRey嘻瑞24K巧克力蘭姆酒調製的「Jurassic」。圖／SelvaRey嘻瑞24K蘭姆酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SelvaRey嘻瑞24K蘭姆酒的酒瓶和整體品牌形象設計，由股東暨品牌總監Bruno Mars火星人布魯諾親自操刀。圖／SelvaRey嘻瑞24K蘭姆酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SelvaRey嘻瑞24K蘭姆酒的酒瓶和整體品牌形象設計，由股東暨品牌總監Bruno Mars火星人布魯諾親自操刀。圖／SelvaRey嘻瑞24K蘭姆酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
由SelvaRey嘻瑞24K白蘭姆酒所調製的「S.M.J」。圖／SelvaRey嘻瑞24K蘭姆酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
由SelvaRey嘻瑞24K白蘭姆酒所調製的「S.M.J」。圖／SelvaRey嘻瑞24K蘭姆酒提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

巧克力 巴拿馬 柑橘

延伸閱讀

白蘭地與貴腐酒愛情長跑 聖雷米蘇玳桶熟成版限量登場

糊塗女至2夜店狂歡喝垮 醒來下體癢癢才知慘了

櫃買中心偕7創櫃板公司 參加「2021 Meet Taipei」媒合曝光成果豐碩

TART TAIPEI手工酥塔東區旗艦店週年慶！下午茶套餐7折優惠、限量買6送3只有這三天

相關新聞

白蘭地與貴腐酒愛情長跑 聖雷米蘇玳桶熟成版限量登場

由女性首席調酒師瑟希・胡冬當家的聖-雷米（ST-Remy）法國白蘭地，每年一度推出過桶系列；今年上市的「蘇玳桶熟成版」，...

亞洲好「表」現！佳士得拍創新高 富藝斯收年度白手套

亞洲鐘表拍賣市場活躍，今年表現出色。佳士得（Christie’s）與富藝斯（Phillips）香港鐘表秋拍府收槌，紛傳捷...

有的茶真的比金貴！蘇富比香港將首度拍賣普洱茶

有的茶真的是金。香港蘇富比（Sotheby’s）即將於12月8至16日舉行首場普洱茶拍賣，「珍茶淺酌」網路拍賣共呈獻逾2...

NFT大熱 佳士得多方聯手 羅芙奧迎首個NFT網拍

自今年Beeple的作品首度登上國際拍賣行佳士得（Christie’s）就締造驚人紀錄，NFT成為整個藝術圈最熱門的話題...

科技衡感舒眠床 健康從選對好床開始

手工訂製沙發領導品牌坐又銘，發表具助眠保健功能「科技衡感舒眠床」系列新品，將品牌轉型為手工沙發及舒眠床枕坐臥體驗館，秉持健康是給家人最好的禮物理念，提供消費者優質睡眠床枕新選擇。

慢悠純淨童話 樂享和煦春光

留白、減少收納區位，創造合宜的居住空間，在整合業主對於將來空間的夢想藍圖後，澄境設計 鄭抿丹 設計總監 除去量體內使空間狹隘且採光不佳的一面隔牆，並劃設使視覺效果挑高寬敞的夾層，於一室純白中創造專屬個人的樂園。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。