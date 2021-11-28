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帝亞吉歐臻選8支單一麥芽原酒 打造無盡傳說系列

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
帝亞吉歐集團的「Legends Untold無盡傳說」，由8款單一麥芽蘇格蘭威士忌原酒組成。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
帝亞吉歐集團的「Legends Untold無盡傳說」，由8款單一麥芽蘇格蘭威士忌原酒組成。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球第一大烈酒集團帝亞吉歐（Diageo），透過首席調酒師的過桶技術及獨到眼光，打造出「Legends Untold無盡傳說」系列，由8款單一麥芽蘇格蘭威士忌組成的原酒系列，包括Mortlach、The Singleton of Glendullan 、Talisker、Lagavulin、Cardhu、Oban等酒廠，以及十多年來首次回歸的Royal Lochnagar，預計12月登場，每一款都精彩。

今年在包裝上與知名藝術家Ken Taylor合作，以狂放的野生動物為創作，靈感源自棲息於各個酒廠周圍土地上的群獸，自古守護著蘇格蘭領地，並被收藏於威士忌中，一入口即可感受到它們鮮明的生命力，表現出各酒廠別具一格的原味特色。

烈酒集團帝亞吉歐旗下擁有最多蘇格蘭單一麥芽威士忌酒廠，包含目前正在營運與已關閉的傳奇酒廠，多達30間以上。自2001年起，帝亞吉歐以限量的方式，從這些酒廠嚴選風格各異、最高品質的威士忌，推出「Special Releases 酒廠年度限量臻選系列」，以非冷凝過濾（Non Chill-Filtered）、原桶強度（Cask Strength）方式裝瓶，100%保留原廠酒體特色，展現出帝亞吉歐之於單一麥芽威士忌的深刻底蘊。

2021年度限量精選系列將於12月正式隆重登場，如欲瞭解詳細品牌及通路銷售資訊，逕洽尊榮服務專線0800-005-188或瀏覽https://www.maltssociety.com.tw

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Lagavulin 12年烈焰雄獅，蒸餾年份2008年，酒精濃度56.5% ABV，建議售價3,800元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Lagavulin 12年烈焰雄獅，蒸餾年份2008年，酒精濃度56.5% ABV，建議售價3,800元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
The Singleton 19年海妖之歌，蒸餾年份2001年，酒精濃度54.6% ABV，建議售價4,800元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
The Singleton 19年海妖之歌，蒸餾年份2001年，酒精濃度54.6% ABV，建議售價4,800元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
MORTLACH 13年月影狼嘯，蒸餾年份2007年，酒精濃度55.9% ABV，建議售價4,500元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
MORTLACH 13年月影狼嘯，蒸餾年份2007年，酒精濃度55.9% ABV，建議售價4,500元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
CARDHU 14年黑岩紅花，蒸餾年份2006年，酒精濃度55.5% ABV，建議售價4,200元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
CARDHU 14年黑岩紅花，蒸餾年份2006年，酒精濃度55.5% ABV，建議售價4,200元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Talisker 8年怒海狂龍，蒸餾年份2012年，酒精濃度59.7% ABV，建議售價 3,000元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Talisker 8年怒海狂龍，蒸餾年份2012年，酒精濃度59.7% ABV，建議售價 3,000元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Lagavulin 26年猛獅瑰寶，蒸餾年份1994年，酒精濃度44.2% ABV，建議售價60,000元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Lagavulin 26年猛獅瑰寶，蒸餾年份1994年，酒精濃度44.2% ABV，建議售價60,000元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Royal Lochnagar 16年春之駿馬，蒸餾年份2004年，酒精濃度：57.5% ABV，建議售價7,200元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Royal Lochnagar 16年春之駿馬，蒸餾年份2004年，酒精濃度：57.5% ABV，建議售價7,200元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Oban 12年雙狐傳說，蒸餾年份2008年，酒精濃度56.2% ABV，建議售價 3,800元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Oban 12年雙狐傳說，蒸餾年份2008年，酒精濃度56.2% ABV，建議售價 3,800元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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