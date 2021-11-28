白蘭地與貴腐酒愛情長跑 聖雷米蘇玳桶熟成版限量登場

由女性首席調酒師瑟希・胡冬當家的聖-雷米（ST-Remy）法國白蘭地，每年一度推出過桶系列；今年上市的「蘇玳桶熟成版」，全球限量7,880瓶，每瓶皆有獨立的專屬限量編號，建議零售價1,080元。

瑟希・胡冬大師精心挑選法國波爾多蘇玳產區，陳放過榭蜜雍（Semillon）與白蘇維翁甜（Sauvignon）兩種白葡萄品種所釀製的頂級貴腐酒橡木桶，為今年的過桶系列，進行最後的熟成融合。

甜度令饕客深深著迷的法國蘇玳區貴腐酒，在發酵的過程，為橡木桶留下令人垂涎的甜味與特殊香氣，觸發瑟希・胡冬大師創作的繆思，特別以頂級貴腐酒蘇玳橡木桶與生命之水完美結合，為聖-雷米法國白蘭地過桶系列「蘇玳桶熟成版」，共譜風味別注的天作之合。

聖-雷米過桶系列，充滿酒廠傳承百年的技藝精粹，同時體現出女性調酒大師，細膩纖柔的獨具匠心，每年一度推出的過桶系列，都是以小批次限量發售，展現出調酒師與酒廠之間的豐富經驗與默契。同時聖-雷米過桶系列，在鑄就創新的歷程，依舊遵循法國政府對於傳統製酒的嚴謹規範，更顯過桶系列的特殊性與人頭馬家族堅持的上乘品質。

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