亞洲好「表」現！佳士得拍創新高 富藝斯收年度白手套
亞洲鐘表拍賣市場活躍，今年表現出色。佳士得（Christie’s）與富藝斯（Phillips）香港鐘表秋拍府收槌，紛傳捷報。富藝斯「名表薈萃─香港XIII」11月25、26日以逾2.3億港元收槌，是富藝斯亞洲鐘錶最高成交專場，而春秋兩季合共總成交額來到4.22億港元，同時創亞洲拍賣史上首個「白手套」拍賣年度。佳士得鐘表11月27日於香港舉辦的日晚拍總成交額逾2.28億港元，使今年在亞洲總成交額高達5.59億港元，為歷史新高。
富藝斯鐘表今年春秋兩季香港鐘表拍賣皆全數成交，是「白手套」拍賣年度，成績亮眼。本季共吸引來自70個國家及地區逾1,800名的網路競標者，總成交額超出拍前高估價43%。領銜拍品「The Blue Royale」百達翡麗型號3448/100的鉑金自動萬年曆腕表配極罕有藍寶石時標，以逾1,779萬港元成交，而第二、三高價的骨董勞力士分別締造「John Player Special世界拍賣紀錄」與型號6263「Paul Newman Panda」世界拍賣紀錄。
佳士得鐘表本季則創下百達翡麗型號1436J、2419J、2497J以及Richard Mille型號07-02粉紅剛玉腕表等4項世界拍賣紀錄，其中這三枚骨董百達翡麗腕表都是「Timeless Marvels」晚拍專場的拍品，可見曾為名家收藏的來歷深受藏家重視（該1436J曾為大藏家Henry Graves Jr.收藏、該2497J歷代主人包括Henry Graves Jr.的孫子）。除此之外，精緻的琺瑯、罕見的懷表和座鐘也都全數拍出。日拍除了締造紀錄的Richard Mille，百達翡麗的現代複雜功能表款也都拍出佳績，勞力士的骨董型號持續熱門，獨立製表品牌如F.P Journe、Voutilainen、Laurent Ferrier等也都全數拍出。
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