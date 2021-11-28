NFT大熱 佳士得多方聯手 羅芙奧迎首個NFT網拍

自今年Beeple的作品首度登上國際拍賣行佳士得（Christie’s）就締造驚人紀錄，NFT成為整個藝術圈最熱門的話題，可以說是藝術市場的最新藍海。國際指標性的藝廊之一Pace Gallery在上週宣佈將推出NFT平台，佳士得也宣布與nft now數位媒體、Open Sea平台展開合作。跟上全球藝術潮流腳步，深耕台灣的羅芙奧藝術集團，首個線上拍賣「無設限：NFT專場」也在本週熱烈展開，並首度接受虛擬貨幣。NFT或許存在虛擬世界，但絕對真實。

佳士得與NFT線上交易中心OpenSea宣布合作，在Opensea.io上推出由佳士得策展的「Christie’s X OpenSea」拍賣，於12月1日起至3日止開放線上預展、並於12月4日起至7日止開放競標，買家可在OpenSea的平台上，以虛擬貨幣以太幣購買佳士得精選策展的NFT作品。拍賣亮點包括一系列NFT前衛藝術及全新的1/1。同時，精選拍品也將在邁阿密的巴塞爾藝術展（Art Basel Miami Beach）中，在「The Gateway」展覽攤位展出 – 這是佳士得與數位藝術媒體「nft now」合作的全方位沈浸式數位藝術體驗區，透過線下的實體感受引領藏家跨入數位藝術。