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NFT大熱 佳士得多方聯手 羅芙奧迎首個NFT網拍

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
羅芙奧「ALL IN : NFT Curated - New Flow of Tweet」拍品之一：Larva Labs作品Meebits #8508，估價待詢。
羅芙奧「ALL IN : NFT Curated - New Flow of Tweet」拍品之一：Larva Labs作品Meebits #8508，估價待詢。

自今年Beeple的作品首度登上國際拍賣行佳士得（Christie’s）就締造驚人紀錄，NFT成為整個藝術圈最熱門的話題，可以說是藝術市場的最新藍海。國際指標性的藝廊之一Pace Gallery在上週宣佈將推出NFT平台，佳士得也宣布與nft now數位媒體、Open Sea平台展開合作。跟上全球藝術潮流腳步，深耕台灣的羅芙奧藝術集團，首個線上拍賣「無設限：NFT專場」也在本週熱烈展開，並首度接受虛擬貨幣。NFT或許存在虛擬世界，但絕對真實。

佳士得與NFT線上交易中心OpenSea宣布合作，在Opensea.io上推出由佳士得策展的「Christie’s X OpenSea」拍賣，於12月1日起至3日止開放線上預展、並於12月4日起至7日止開放競標，買家可在OpenSea的平台上，以虛擬貨幣以太幣購買佳士得精選策展的NFT作品。拍賣亮點包括一系列NFT前衛藝術及全新的1/1。同時，精選拍品也將在邁阿密的巴塞爾藝術展（Art Basel Miami Beach）中，在「The Gateway」展覽攤位展出 – 這是佳士得與數位藝術媒體「nft now」合作的全方位沈浸式數位藝術體驗區，透過線下的實體感受引領藏家跨入數位藝術。

羅芙奧線上拍賣系列ALL IN，於秋季推出首場NFT拍賣專場「ALL IN : NFT Curated - New Flow of Tweet」，同時搭配實體展覽與系列活動，讓藏家能更深入認識NFT的收藏世界。此次拍賣自即日起至12月6日皆可於羅芙奧拍賣平台上出價，採「無聲競投」模式，最高出價金額將保密，羅芙奧也首度開放接受加密貨幣Tether（USDT）支付指定拍品的成交價款。亮點拍品包括總數僅100件、屢創天價充滿神秘色彩的 EtherRock，3d立體像素的虛擬角色Meebits、NFT市場上最炙熱的社群、許多名人持有的BAYC （Bored Ape Yacht Club）等，是羅芙奧第一個也是最盛大的NFT拍賣專場。

羅芙奧「ALL IN : NFT Curated - New Flow of Tweet」拍品之一：Yuga Labs作品Bored Ape Yacht Club #7119，估價待詢。
羅芙奧「ALL IN : NFT Curated - New Flow of Tweet」拍品之一：Yuga Labs作品Bored Ape Yacht Club #7119，估價待詢。
羅芙奧「ALL IN : NFT Curated - New Flow of Tweet」拍品之一：Yuga Labs作品Bored Ape Kennel Club #717，估價待詢。
羅芙奧「ALL IN : NFT Curated - New Flow of Tweet」拍品之一：Yuga Labs作品Bored Ape Kennel Club #717，估價待詢。

佳士得 虛擬貨幣 邁阿密

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