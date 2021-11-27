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賀劉冠廷奪金馬最佳男配角！全家便利商店一日限定指定咖啡買1送1
恭喜Let’s Café x金馬活動大使劉冠廷榮獲第58屆金馬獎最佳男配角，全家便利商店App「隨買跨店取」明天（11月28日）上午10點起推出單日限定優惠：Let’s Café特濃美式咖啡、特濃拿鐵買1送1，每個品項每位會員限購1組，需於今年12月25日前兌換完畢。
此外，台灣籃球聯盟T1 League今天（11月27日）舉辦聯盟首場賽事，由全家便利商店贊助的高雄全家海神隊對上台灣啤酒英雄隊，終場以107比106戰勝，榮獲聯盟的首戰首勝。為歡慶首勝，全家便利商店自今晚9點起至11月28日於全家便利商店App「隨買跨店取」推出限時限量優惠，包括自有品牌FamilyMart Collection鹼性離子水、小分子氣泡水、瓶裝茶700ml系列商品買1送1，另外Let’s Café罐裝香濃咖啡拿鐵、私品茶濃靜岡抹茶拿鐵同步推出買1送1，鮮食部分則推出茶葉蛋買4送1。
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