快訊

不斷更新／《詭扯》顛覆形象 劉冠廷2度奪金馬男配角

立陶宛人口僅280萬怎敢槓上中國？ 「這原因」被制裁也沒在怕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新化林場與東山老農合作 「興大76號森林咖啡」上市

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
中興大學校長薛富盛（右）宣布「興大76號森林咖啡」上市，左為新化林場場長吳佾鴻。記者吳淑玲／攝影
中興大學校長薛富盛（右）宣布「興大76號森林咖啡」上市，左為新化林場場長吳佾鴻。記者吳淑玲／攝影

中興大學惠蓀林場咖啡很有名，現在台南新化林場也與台南農民契作咖啡豆生產，創立「興大76號森林咖啡」品牌，咖啡豆從種植、採摘、前製過程均在台南東山進行，由2位70餘歲老農民栽培管理，咖啡豆新鮮、品質優良， 配合台南咖啡食品工廠專業烘培，發揮國產咖啡豆的絕佳風味。

興大校長薛富盛表示，興大咖啡歷史悠久，很多人都知道惠蓀林場咖啡，這是在南投中部，現在南部新化林場也推出「興大76號森林咖啡」，是在地生產、在地加工、在地銷售減少碳足跡，除提升咖啡老農收入外，更希望與農民、崑山科大餐飲管理及廚藝系、咖啡食品工廠聯手推展台南咖啡豆精品消費市場。

新化林場從2018年起在學生實習館成立「76森林商店」，設立農產展售平台，與台南青農合作銷售在地農產品，敦親睦鄰與台南在地農民成為夥伴關係，共同推展農產業、共榮發展。2021年更深化合作與老農契作行銷在地咖啡。

「興大76號森林咖啡」代表國立中興大學，圖騰為新化林場識別標誌：由新化林場入口處桃花心木及收費亭建物組合意象。新化林場是距離台南市區最近的森林，有台南後花園之稱，林場地址為新化區知義里口埤76號，故取76號和森林命名為「興大76號森林咖啡」。

咖啡 台南 農民

延伸閱讀

山海美景盡收眼底！ 八里森林系「嵐天咖啡」景觀咖啡館 居高臨下賞觀音山風景

百年新化林場農塘活化 興大命名 「大目降埤」連接在地

販賣機進駐全聯、台中捷運 一家台中小咖啡店 如何在5年內成為跨國拓點、年營收破億的黑馬？

和老闆意見相左 他離職創業去 2年後霸氣買下前東家拚出全球逾3萬家店的咖啡王國

相關新聞

新化林場與東山老農合作 「興大76號森林咖啡」上市

中興大學惠蓀林場咖啡很有名，現在台南新化林場也與台南農民契作咖啡豆生產，創立「興大76號森林咖啡」品牌，咖啡豆從種植、採...

全聯15周年公益嘉年華 4大基金會齊聚與民眾闖關同樂

全聯投入公益已邁入第15年，27日於大安森林公園舉辦「謝謝你做好事，一起關心自然生態」公益嘉年華暨家庭日，臺北市市長柯文...

結合台中購物節 十大伴手禮網路票選開跑

第13屆台中市十大伴手禮票選活動開跑，活動至12月5日網路票選，並首度結合台中購物節，邀台中購物節APP百萬會員一同票選...

吳寶春比賽版「米蘭式潘尼朵妮」限量開賣！附簽名證書

2010年在世界盃麵包大師賽奪冠的吳寶春，今年10月再披掛戰袍，率領主廚團隊前往義大利挑戰潘尼朵妮世界錦標賽(The P...

賀摘「500盤」！尾數0、1、2 燒肉同話獨享88折

今年首屆舉辦的「500盤」美食評鑑，可說是最接近台灣在地特色美食的名店榜，這一鍋皇室秘藏鍋物榮獲殊榮，以御膳麻辣鍋的麻辣...

自然捲好困擾！網友最推這牌離子夾

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「自然捲」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的自然捲四大煩惱有哪些，以及六大離子夾品牌網路聲量排行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。