新化林場與東山老農合作 「興大76號森林咖啡」上市

中興大學惠蓀林場咖啡很有名，現在台南新化林場也與台南農民契作咖啡豆生產，創立「興大76號森林咖啡」品牌，咖啡豆從種植、採摘、前製過程均在台南東山進行，由2位70餘歲老農民栽培管理，咖啡豆新鮮、品質優良， 配合台南咖啡食品工廠專業烘培，發揮國產咖啡豆的絕佳風味。

興大校長薛富盛表示，興大咖啡歷史悠久，很多人都知道惠蓀林場咖啡，這是在南投中部，現在南部新化林場也推出「興大76號森林咖啡」，是在地生產、在地加工、在地銷售減少碳足跡，除提升咖啡老農收入外，更希望與農民、崑山科大餐飲管理及廚藝系、咖啡食品工廠聯手推展台南咖啡豆精品消費市場。

新化林場從2018年起在學生實習館成立「76森林商店」，設立農產展售平台，與台南青農合作銷售在地農產品，敦親睦鄰與台南在地農民成為夥伴關係，共同推展農產業、共榮發展。2021年更深化合作與老農契作行銷在地咖啡。

「興大76號森林咖啡」代表國立中興大學，圖騰為新化林場識別標誌：由新化林場入口處桃花心木及收費亭建物組合意象。新化林場是距離台南市區最近的森林，有台南後花園之稱，林場地址為新化區知義里口埤76號，故取76號和森林命名為「興大76號森林咖啡」。