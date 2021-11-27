結合台中購物節 十大伴手禮網路票選開跑

第13屆台中市十大伴手禮票選活動開跑，活動至12月5日網路票選，並首度結合台中購物節，邀台中購物節APP百萬會員一同票選出心目中的臺中伴手禮，民眾註冊並登台中購物節APP，還有機會抽中任天堂switch遊戲機。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，11月22日舉辦台中市十大伴手禮「專家評選」，今年吸引200家參賽廠商即摩拳擦掌前來佈置攤位，所有廠商都拿出自家最有自信的商品，經過13位產官學界專家嚴密遴選，在激烈的競爭下，推出前百大優質伴手禮名單。

黃于珊說，今年台中市十大伴手禮以「口袋名單」為主題，希望能選出台中內行人才懂的「隱藏版」，與全台民眾分享屬於台中人的驕傲，這次參賽有享譽海內外的糕餅、人氣乾拌麵，更有4家農漁會擠進百強之列；非食品類包含文創商品、手工皂、木工漆器等工藝品。

工策會說，今天起至12月5日開放民眾網路票選，民眾註冊並登入台中購物節APP，點擊首頁輪播橫幅區，即可進入台中市十大伴手禮網路票選專區，凡是參與網路票選的民眾，可抽任天堂switch遊戲機。