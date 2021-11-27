吳寶春比賽版「米蘭式潘尼朵妮」限量開賣！附簽名證書

2010年在世界盃麵包大師賽奪冠的吳寶春，今年10月再披掛戰袍，率領主廚團隊前往義大利挑戰潘尼朵妮世界錦標賽(The Panettone World Championship)，擠身世界二十強。團隊探究義大利水果麵包7年，即起正式推出1公斤重的米蘭式潘尼朵妮麵包(比賽版)，限量上市，附上有編號的紀念證書。

為了學習義大利傳統米蘭式潘尼朵妮工藝，2014年吳寶春主廚團隊前往義大利向國寶級、有「義大利水果麵包教父」之稱的老師傅Rolando Morandin學習，當時吳寶春發現，義大利水果麵包中的橘皮丁卻得外求，他詢問果乾職人王冠堯，「義大利可以，台灣為什麼不行？」

研究水果二級加工多年的果漾莊園總經理王冠堯，2017年起開始使用兩種柑橘製作酒漬香橘乾，只取果肉，去籽、果肉去除白纖維、糖漬、烘乾後，再以香橙酒浸漬，採獨家技術製作，去年才研發成功上市，並提供給吳寶春麥方店團隊試作台灣風味水果麵包。

2014年吳寶春主廚團隊向義大利水果麵包教父Rolando Morandin學習米蘭式潘尼朵妮製作工藝後，即在店內供應相關產品。今年初確定參加潘尼朵妮世界錦標賽，即不斷練習並改變配方，為符合賽事，米蘭式潘尼朵妮麵包完全採用義大利進口麵粉、糖漬橘皮丁、比利時奶油，以及百分百全天然酵母發酵製作出1公斤的米蘭式潘尼朵妮。

為了風味，麵團攪拌和發酵時間也改變，一顆比賽版米蘭式潘尼朵妮麵包必須增加發酵時間6小時，才能讓風味更加圓融芬芳，因此，吳寶春主廚團隊必須每天4點上工，才能趕赴發酵、攪拌流程，一顆義大利水果麵包至少得花3天的時間。