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賀摘「500盤」！尾數0、1、2 燒肉同話獨享88折

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
這一鍋皇室秘藏鍋物，入選500盤殊榮。圖／這一鍋餐飲提供
這一鍋皇室秘藏鍋物，入選500盤殊榮。圖／這一鍋餐飲提供

今年首屆舉辦的「500盤」美食評鑑，可說是最接近台灣在地特色美食的名店榜，這一鍋皇室秘藏鍋物榮獲殊榮，以御膳麻辣鍋的麻辣鴨血擄獲評審味蕾，同時也是DailyView網路溫度計調查的全台10大麻辣鴨血王。歡慶入盤，以及燒肉同話全台新菜上市，品牌尋找尾數0、1、2的幸運兒，只要任一碼符合就能享整單88折。

冷氣團來襲，吃鍋正是時候，這一鍋皇室秘藏鍋物榮獲「500盤」的麻辣鴨血，嚴選不加一滴水的純正鴨血，口感紮實、軟Q彈牙，搭配選用數十種辣椒，燉煮而成的御膳麻辣鍋，吸附飽滿香醇濃郁湯汁，麻而不辣。另一款老火湯也是超人氣必吃，獨家湯頭調配，加入精選新鮮大骨，自然碎化成乳白色澤，溫潤順口。

主打大口吃肉的燒肉同話，將於12/1新菜上市，這次肉品強化升級，加入戰斧豬排、醬漬美國牛排、伊比利豬梅花排等特色品項，一種價格可品嘗多種口感，雙人1,560元起可品嘗全豬套餐。

此外，最受肉控們歡迎的台北南港店、桃園中正店、竹北光明店、高雄義享店等無限店型，主打肉品、海鮮吃到飽，首創燒肉店先例，除白蝦、小卷等海鮮外，更加入鮭魚生魚片無限享用，最低428元起品嘗5種肉品吃到飽，798元起可享海陸雙拼。

歡慶燒肉同話新菜上市，12/1~12/30舉辦「尋找與肉幸運碼」活動，只要身分證、健保卡、學生證尾數，對中0、1、2任一碼，即可享整單88折優惠，經典店、無限店都適用。

燒肉同話經典店新菜上市，慶豬一番套餐雙人1,860元。圖／這一鍋餐飲提供
燒肉同話經典店新菜上市，慶豬一番套餐雙人1,860元。圖／這一鍋餐飲提供
燒肉同話無限店，肉品海鮮吃到飽，最低428元起。圖／這一鍋餐飲提供
燒肉同話無限店，肉品海鮮吃到飽，最低428元起。圖／這一鍋餐飲提供

海鮮 吃到飽

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