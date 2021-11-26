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戲劇之外的穿搭！朱軒洋、陳姸霏都愛Barbour油布外套

聯合報 / 記者曾智緯／專題即時報導
陳姸霏（左）穿著Barbour Roslin絎縫鋪棉外套11,800元、內搭Stanton格紋荷葉領襯衫4,500元。朱軒洋身穿Barbour Burghley油布外套17,800元、內搭Newbury牛津棉立領長袖襯衫5,700元。記者沈昱嘉／攝影
陳姸霏（左）穿著Barbour Roslin絎縫鋪棉外套11,800元、內搭Stanton格紋荷葉領襯衫4,500元。朱軒洋身穿Barbour Burghley油布外套17,800元、內搭Newbury牛津棉立領長袖襯衫5,700元。記者沈昱嘉／攝影

相差一歲的朱軒洋和陳姸霏絕對是台灣戲劇圈裡，冉冉升起的耀眼明星，他們是那麼的不同，卻能在穿搭品味，看見相同的符號。兩人的個性如同火與冰的差異，但若談到能讓自己最舒心的穿著，Barbour都是他們衣櫃裡的必備單品。

電影《下半場》或是影集《天橋上的魔術師》都飾演桀驁不馴或是年輕氣盛的角色，朱軒洋自認這與他個性幾乎吻合，未來也不怕被定型。在近期的作品《逆局》中，朱軒洋化身熱血菜鳥刑警，還意外的認識了Barbour。他說「劇組準備的衣服都很好看」，最後通通都打包回家，像是風衣、夾克都讓朱軒洋覺得「帥」，和他必穿的T恤怎麼搭都對味。他還提到因為有在騎重機，Barbour夾克最適合穿著，「騎車時外套不能太長，因為會造成阻礙」。

2000年出生的陳姸霏憑著電影《無聲》獲得金馬獎、台北電影節的最佳新人獎肯定，在她身上沒有青澀而是滿滿自信。她與朱軒洋在《逆局》初次合作，因為是同齡，碰在一起時總不缺話題，但陳姸霏就像「小姐姐」一樣，看著對方的各種無厘頭行為，不時的發出會心一笑。這樣的個性也反應在她對於演戲時的堅持，陳姸霏說「在我想要做的事情，以及導演期待我做到的部分，不管是畫面、情緒，都要找到一個平衡」。

陳姸霏說，自己是在路上看到其他人穿Barbour雨靴，留下深刻印象。因此在踏入品牌實體門市後，讓她忍不住驚呼「這裡東西真的好多喔！」還提到在官網上看不出產品的溫度，推薦喜歡休閒兼具機能服飾的人，都應該到Barbour店上逛逛。連陳姸霏也自招「我應該要趕快離開這個地方，不然我的理智可能會斷線」。

接觸到Barbour新一季服飾後，朱軒洋對品牌能因應不同休閒運動開發出專屬機能設計，感到佩服。像是靈感來自釣魚者的Gold Standard系列油布外套、從賽車服延伸而來的C.P. Company聯名La Mille外套，就是他的心頭好。

陳姸霏則是被Barbour細膩作法所吸引，她提到品牌與Alexa Chung合作的油布夾克，領口是燈芯絨，不只是異材質拼接，還有撞色，搭起來不突兀。陳妍霏還覺得Barbour招牌油布外套「對我來說CP值很高，不管穿T恤、穿洋裝，都可以搭」。

Barbour x House of Hackney女裝印花襯衫4,500元。圖／Barbour提供
Barbour x House of Hackney女裝印花襯衫4,500元。圖／Barbour提供
Barbour x C.P. Company La Mille油布外套36,800元。圖／Barbour提供
Barbour x C.P. Company La Mille油布外套36,800元。圖／Barbour提供
Barbour by ALEXA CHUNG女裝Jackie防水透氣外套14,900元。圖／Barbour提供
Barbour by ALEXA CHUNG女裝Jackie防水透氣外套14,900元。圖／Barbour提供
陳姸霏穿著Barbour Roslin絎縫鋪棉外套11,800元、內搭Stanton格紋荷葉領襯衫4,500元。記者沈昱嘉／攝影
陳姸霏穿著Barbour Roslin絎縫鋪棉外套11,800元、內搭Stanton格紋荷葉領襯衫4,500元。記者沈昱嘉／攝影
朱軒洋身穿Barbour Burghley油布外套17,800元、內搭Newbury牛津棉立領長袖襯衫5,700元。記者沈昱嘉／攝影
朱軒洋身穿Barbour Burghley油布外套17,800元、內搭Newbury牛津棉立領長袖襯衫5,700元。記者沈昱嘉／攝影
Barbour × BAPE® Camo Bedale油布外套23,600元。圖／Barbour提供
Barbour × BAPE® Camo Bedale油布外套23,600元。圖／Barbour提供

電影 品牌 天橋上的魔術師

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