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獨立製表看旺景氣回春？亨利慕時、高珀富斯 新品連發

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
亨利慕時（H.Moser & Cie）傳承者系列Since 1828青銅腕表，全球限量50只，價格店洽。圖 / H.Moser & Cie提供
亨利慕時（H.Moser & Cie）傳承者系列Since 1828青銅腕表，全球限量50只，價格店洽。圖 / H.Moser & Cie提供

越高價、越刁鑽的品味越是小眾。高級鐘表的收藏領域中，除了眾所皆知的經典品牌，實情是獨立製表品牌也各擁一片天，不時在國際拍賣會上寫下紀錄。雖然疫情衝擊全世界，但小眾的高價位獨立製表反而益發活躍，例如近期便有高珀富斯（Greubel Forsey）、亨利慕時（H.Moser & Cie）、De Bethune接連發表新品。

在GMT Sport運動腕表和原版Balancier S腕表後，Greubel Forsey發表了具備超強度戲劇效果的新款Balancier S2腕表。由307個零件組成的機芯具備72小時動力儲存、時間顯示功能，同時橫跨5點鐘到9點鐘方向、傾斜且加大的游絲擺輪，不僅以角度顛覆了水平面的概念，金質、特殊設計的擺輪框架，更在以銀、灰、黑色為主的面盤中脫穎而出。炭灰色版僅限量發行88只，並將於2022年至2025年每年生產22只、淺灰色版則將在未來四年陸續生產16枚，共計64枚，限量、慢工出細活。

De Bethune的DB25 Perpetual Calendar萬年曆腕表雖非新作，但品牌在杜拜鐘表周（Dubai Watch Week）期間推出一款綠色面盤版本，將面盤加以古典橄欖綠色的機刻雕花紋飾（Guilloche），然而一旦翻至背面，由425個零件組成、高度精密的DB2324自動上鍊機芯仍保有品牌經典的藍色自動盤與擺輪，宛如藍綠大和解。同時表殼與細節仍具備品牌的活動式表耳、柳葉型指針、球型月相顯示，算是色彩上的小改款。

亨利慕時（H.Moser & Cie）則有一枚復古風格的傳承者系列Since 1828青銅腕表，向創辦人Heinrich Moser致意。其使用的HMC 200機芯是由品牌自製，具有原創的Straumann®游絲，同時42毫米的青銅表殼中、12個阿拉伯數字再經Super-LumiNova®夜光塗層，全球限量50只。原來獨立不一定是前衛，但量少、肯定物以稀為貴。

半開放式的機芯、30度傾斜角的游絲擺輪，顛覆了手表「水平面」的概念，戲劇效果強烈。圖 / Greubel Forsey提供
半開放式的機芯、30度傾斜角的游絲擺輪，顛覆了手表「水平面」的概念，戲劇效果強烈。圖 / Greubel Forsey提供
DB2324自動上鍊機芯仍保有De Bethune經典的藍色自動盤與擺輪，加上綠色面盤，宛如色彩上的藍綠大和解。圖 / De Bethune提供
DB2324自動上鍊機芯仍保有De Bethune經典的藍色自動盤與擺輪，加上綠色面盤，宛如色彩上的藍綠大和解。圖 / De Bethune提供
De Bethune的DB25 Perpetual Calendar萬年曆腕表雖非新作，但品牌在杜拜鐘表周（Dubai Watch Week）期間帶來一款綠色面盤版本。圖 / De Bethune提供
De Bethune的DB25 Perpetual Calendar萬年曆腕表雖非新作，但品牌在杜拜鐘表周（Dubai Watch Week）期間帶來一款綠色面盤版本。圖 / De Bethune提供
覆以夜光塗層的阿拉伯數字時標，低光源情況下都能清楚辨讀時間。圖 / H.Moser & Cie提供
覆以夜光塗層的阿拉伯數字時標，低光源情況下都能清楚辨讀時間。圖 / H.Moser & Cie提供
Greubel Forsey Balancier S2腕表，價格店洽。圖 / Greubel Forsey提供
Greubel Forsey Balancier S2腕表，價格店洽。圖 / Greubel Forsey提供

品牌 腕表

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