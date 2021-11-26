獨立製表看旺景氣回春？亨利慕時、高珀富斯 新品連發
越高價、越刁鑽的品味越是小眾。高級鐘表的收藏領域中，除了眾所皆知的經典品牌，實情是獨立製表品牌也各擁一片天，不時在國際拍賣會上寫下紀錄。雖然疫情衝擊全世界，但小眾的高價位獨立製表反而益發活躍，例如近期便有高珀富斯（Greubel Forsey）、亨利慕時（H.Moser & Cie）、De Bethune接連發表新品。
在GMT Sport運動腕表和原版Balancier S腕表後，Greubel Forsey發表了具備超強度戲劇效果的新款Balancier S2腕表。由307個零件組成的機芯具備72小時動力儲存、時間顯示功能，同時橫跨5點鐘到9點鐘方向、傾斜且加大的游絲擺輪，不僅以角度顛覆了水平面的概念，金質、特殊設計的擺輪框架，更在以銀、灰、黑色為主的面盤中脫穎而出。炭灰色版僅限量發行88只，並將於2022年至2025年每年生產22只、淺灰色版則將在未來四年陸續生產16枚，共計64枚，限量、慢工出細活。
De Bethune的DB25 Perpetual Calendar萬年曆腕表雖非新作，但品牌在杜拜鐘表周（Dubai Watch Week）期間推出一款綠色面盤版本，將面盤加以古典橄欖綠色的機刻雕花紋飾（Guilloche），然而一旦翻至背面，由425個零件組成、高度精密的DB2324自動上鍊機芯仍保有品牌經典的藍色自動盤與擺輪，宛如藍綠大和解。同時表殼與細節仍具備品牌的活動式表耳、柳葉型指針、球型月相顯示，算是色彩上的小改款。
亨利慕時（H.Moser & Cie）則有一枚復古風格的傳承者系列Since 1828青銅腕表，向創辦人Heinrich Moser致意。其使用的HMC 200機芯是由品牌自製，具有原創的Straumann®游絲，同時42毫米的青銅表殼中、12個阿拉伯數字再經Super-LumiNova®夜光塗層，全球限量50只。原來獨立不一定是前衛，但量少、肯定物以稀為貴。
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