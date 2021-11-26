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好市多黑色購物週第6天掀高潮 MagSafe版AirPods Pro手刀搶買

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
好市多App搶先預告黑色購物週第6天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第6天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App

好市多黑色購物週進入週末假期，稍早於Costco App公開了第6天新推出的主打優惠商品，再度新增了7款熱門商品，其中最引人注目的非搭配新版MagSafe充電盒的AirPods Pro莫屬，絕對會成為明早的熱門搶購商品。另外，單日限定的美國頂級無骨牛小排真空包、美國珍蜜蘋果也有優惠。其他像是86吋4K智慧顯示器、15.6吋筆記型電腦、鐵板萬用鍋、卡式瓦斯爐，也都將在明天推出黑五特惠價。

好市多黑色購物週越往後越有優惠驚喜，新版MagSafe充電盒的AirPods Pro本來在賣場售價6,899元就比官網便宜上千元，若再加上黑五優惠折價，絕對會成為明天最熱門的搶購商品。另外，單日限定的美國頂級無骨牛小排真空包、美國珍蜜蘋果也是許多喜愛美式食材會員的補貨好時機。其他還有飛利浦86吋4K Android智慧顯示器、HP Pavilion 15.6吋筆記型電腦、象印土鍋風/鐵板萬用鍋，以及岩谷4.1KW卡式瓦斯爐，也都是疫情期間居家休閒娛樂、遠端工作、料理煮食的熱銷商品。

好市多黑色購物週明日進入壓軸週末，活動最後2天提早到8點開門，眾多黑五優惠僅限實體賣場，平日沒空前往，想趁機會一次入手整個檔期優惠商品的會員，可得早起出門採購。

好市多App搶先預告黑色購物週第6天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第6天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第6天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第6天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第6天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第6天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第6天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
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好市多App搶先預告黑色購物週第6天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
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