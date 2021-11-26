「零剩食」並不難！灃食教你「打造米其林星級餐桌」

家庭「剩食」問題該如何解決？怎樣才能減少食物的浪費？灃食公益飲食文化教育基金會舉辦的「良食脈動」講座，邀請中興大學食品暨應用生物科技學系教授周志輝、米其林主廚林明健，從心理、實務雙邊下手，教你「如何選、聰明煮」，讓孩子們在用餐的時間大口吃，不浪費。

灃食公益飲食文化教育基金會舉辦的「良食脈動」講座，邀請專家線上開講，並以圖表呈現實用資訊，每個場次均有問答活動，以及iPad mini、Apple Watch、AirPods、1千元加菜金禮券等好禮，讓民眾不僅可學到知識，也有機會把大獎抱回家。相關資訊可至「灃FOOD好疫力」倡議網站查詢：https://reurl.cc/Mk699k。

●讓孩子做到「零剩食」有撇步

食物價格節節高漲，許多貧窮國家還在鬧飢荒，但是從高級餐廳、路邊攤到尋常百姓家的廚房，台灣每天都有很多食物被倒進垃圾桶，究竟「剩食」問題該如何解決？怎樣才能減少食物的浪費？

所謂的「不浪費食物」，就是把桌前的食物吃完。灃食智庫委員周志輝這麼說。他認為，孩子喜歡甜味是一種求生本能，出於我們身體對糖分有很大需求，而小朋友排斥酸、苦味，同樣是基於人類的自我保護機制，避開帶酸味的腐敗食物，以及許多帶苦味的天然毒物。

如果想要提高孩子對食物的接受度，菜餚要色香味俱全，多樣、不同味道的食物，比單一食物更能刺激食慾。像是花椰菜、芥藍菜等蔬菜如帶著一些苦味是正常的，可藉由料理過程中添加一點調味料，平衡蔬菜本身苦味。而年紀較小的孩子，可透過「聽、看、摸」增加孩子對食物的認識，例如聽與食物有關的兒歌，或是逛菜市場觀察食物的原型、參與洗菜的過程觸摸蔬菜等。

此外，父母以身作則也很重要。只要孩子作息正常、活動量充足，家長預備豐富多變的菜色，並且把飯菜的份量抓好，想要讓孩子做到「零剩食」，其實並不難。

●在家也能端出米其林星級大餐

米其林主廚林明健生長於香港、以法式料理見長，歷練於巴黎、紐約、上海等地的星級餐廳，最後選擇在台灣實現個人餐飲理念，旗下的四個餐飲品牌各有千秋，每一道原創料理皆展現獨特風格以及令人難忘的美味，究竟這位米其林名廚如何利用台灣在地食材，打造國際級的味覺感動？

林明健表示，「台灣的食材非常吸引我，無論是海鮮、肉類、蔬菜、水果、香草，種類都非常多，除了品質優異，台灣還有很多別處看不見的特殊食材。」

林明健偏好台灣北部海域的馬頭魚、龜山島的甲殼類、東港出產的鬼頭刀，他認為，新鮮海鮮只要原味燒烤，加點淋醬，就是一道人間美味。他也對台灣的過貓、山蘇、蒜苗等蔬菜讚譽有加，「這些蔬菜台灣人從小吃到大，在香港卻是難得一見。」而台灣原住民種植的香草刺蔥、馬告，味道清香不刺激，用來入菜能夠巧妙地釣出料理的靈魂，也令林明健大感驚艷。

林明健把法式料理加入台灣在地元素，例如將法國鴨肝與台灣出產的甜玉米融合，製作成法式風味餃，並改良經典法式菜餚「奶油菠菜」，使用過貓取代菠菜。此外，也將他最喜愛的甜品港式蛋塔加以變化，利用在地出產的無花果、斑蘭葉、柚子、鹹蛋黃等食材，製作出令人著迷的創意甜塔。為了避免食物浪費，林明健還用剩下來的食材製作員工餐，或是用來熬煮高湯，讓每個食物都能充分被運用。