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文青熱點新誕生！「N.S.F.W.」喝咖啡吃披薩才是正經事

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
卡頌尼（Calzone）包含自製蕃茄底醬、莫札瑞拉起司、帕達諾起司、新鮮芝麻葉，250元。圖 / 臺虎精釀提供
卡頌尼（Calzone）包含自製蕃茄底醬、莫札瑞拉起司、帕達諾起司、新鮮芝麻葉，250元。圖 / 臺虎精釀提供

除了大型百貨公司、精品店，信義區近期又有打卡新熱點誕生。本地啤酒品牌臺虎精釀於微風信義國泰置地廣場一樓推出全新品牌N.S.F.W Coffee & Pizza，不賣啤酒、改以披薩、咖啡為主打，同時邀請人氣插畫家WHOSMiNG、台南知名咖啡店St.1 Cafe，推出周邊商品小物，已於11月26日（五）正式開幕。

N.S.F.W.為Not Safe For Work）縮寫，翻為中文也可譯作不宜工作，強調N.S.FW雖然置身於商業大樓，但透過飲食為商業區的辦公族帶來精神上的逃逸。由臺虎精釀自行研發的披薩餅皮，以水、酵母、麵粉與海鹽為原料，並以低溫慢速熟成發酵，讓餅皮即便冷掉後依然美味，並有馬利那拉、瑪格麗特、蒜味蕈菇、西班牙煙燻臘腸等八種口味，其中香料羊肉並以自製蕃茄底醬、自製羊肉香腸加入洋蔥、香菜、優格醬等佐料，香氣四溢，披薩售價約350至450元不等；另有豬肉香腸蛋馬芬堡、香濃奶酥厚片、原味司康、焦糖布丁等小點，而豬肉香腸蛋馬芬堡售價100元、但平日10點前搭配中杯熱美式則有組合價120元。咖啡另有NSFW拿鐵、風味拿鐵、輕檸美式、美式咖啡等可選擇。

店內插畫是由插畫家WHOSMiNG繪製了多只可愛老虎、呼應臺虎精釀的品牌吉祥物，今日現場並由插畫家為最後一只老虎「開光」、畫上眼睛。同時N.S.F.W並開發出眾多周邊商品，例如NSFW咖啡豆（經典義式配方）或NSWF濾掛包是與台南咖啡店St.1 Cafe合作開發，產地混用了衣索比亞、瓜地馬拉、巴西、宏都拉斯、哥倫比亞等地之咖啡豆，風味帶有胡桃餅乾、70苦巧克力的氣息。喜歡WHOSMiNG的插畫風格？NSFW並有與WHOSMiNG聯名的隨身小包、隨行包、馬克杯、杯墊，全數繪製以「老虎不上班」的主題印花。

N.S.F.W. Coffee & Pizza位於啜飲室Landmark正後方，半開放式吧台將能一睹咖啡師與披薩的製作過程，營業時間為每周一至六、每天早上8點至晚上8點，地址則為台北市信義區忠孝東路五段68號1樓，每周日公休。

結合木作與植栽，NSFW用餐區像是辦公大樓裡的一方世外桃源。圖 / 臺虎精釀提供
結合木作與植栽，NSFW用餐區像是辦公大樓裡的一方世外桃源。圖 / 臺虎精釀提供
焦糖布丁，60元。圖 / 臺虎精釀提供
焦糖布丁，60元。圖 / 臺虎精釀提供
蒜味蕈菇，420元。圖 / 臺虎精釀提供
蒜味蕈菇，420元。圖 / 臺虎精釀提供
特製馬克杯除了杯面有「老虎不上班」主題插畫，杯底並有WHOSMiNG與NSFW聯名字樣，300元。圖 / 臺虎精釀提供
特製馬克杯除了杯面有「老虎不上班」主題插畫，杯底並有WHOSMiNG與NSFW聯名字樣，300元。圖 / 臺虎精釀提供
NSFW咖啡豆經典義式配方（半磅），450元。圖 / 臺虎精釀提供
NSFW咖啡豆經典義式配方（半磅），450元。圖 / 臺虎精釀提供

咖啡 品牌 插畫家

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