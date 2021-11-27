濕潤千層全在這！5大知名千層蛋糕店出爐

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「千層蛋糕」話題的網路聲量表現，帶您了解有關於知名千層蛋糕的網路聲量討論，以及網友對各口味的評價。

沒有什麼比在午後，悠閒的喝杯咖啡、吃塊蛋糕來得愜意了。而蛋糕種類百百種，不妨用口感扎實、層次堆疊豐富的千層蛋糕來滿足今天的甜點胃吧！

除了「Lady M」，人氣千層蛋糕店還有這些！

觀察網友熱議的千層蛋糕店，發現「Lady M」、「塔吉特」、「深藍咖啡館」等連鎖知名蛋糕店紛紛上榜。其中，來自紐約的「Lady M」在插旗台灣後迅速引發網友關注，不少民眾也紛紛排隊嚐鮮，Lady M的「伯爵茶」口味更是被網友號稱「零負評」的千層蛋糕，大推表示「茶味很香，不會膩」、「我覺得都好吃，但還是最愛伯爵」。此外，Lady M的蛋糕造型與包裝設計也受到熱議，如有些民眾提到「高質感的包裝我超愛」、「衝著這包裝，我會再回購」等，但偏高價位的千層蛋糕也讓不少人心生兩難的說「蛋糕雖美很好拍，但荷包君又變瘦了一點」、「千層看起來蠻美的，可是貴到炸裂」等。

5大人氣千層蛋糕店網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

同樣以高檔、高質量的路線深受大家歡迎的還有具「千層蛋糕界LV」之稱的「深藍咖啡館」，該品牌除了蛋糕本身美味之外，店內華麗、高雅的裝潢與包裝禮盒的精緻質感，也引發網友熱議。

而「塔吉特」則是以豐富多樣的口味擄獲大家的味蕾，就有民眾表示「口味非常多元」，且「吃起來不會過度甜膩，口感又濃郁」等，該品牌推出的綜合千層蛋糕也被網友熱議為「是選擇障礙者的一大福音」。

這些熱議口味跟千層鮮奶油「完美融合」

在熱議的千層口味中，「抹茶」、「巧克力」皆以「香濃」、「不苦澀」等口感評價位居聲量一二名，不少網友提到當抹茶與巧克力與千層的鮮奶油搭在一起，「感受到口感的完美融合」，也提到抹茶與巧克力香氣在後勁中散開的驚艷感。

熱議千層口味TOP 10網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而水果口味的千層，如「草莓」、「檸檬」、「藍莓」等口味，也獲得不少討論聲量，許多民眾表示「水果口感表現不甜膩」；有些店家也推出「芒果千層」，酸酸甜甜的水果滋味讓不少網友表示「台灣最厲害就是水果，加進去超好吃」等。

無論是哪一家的千層蛋糕或是何種口味，都有各自的支持者，在看完了網友的推薦與討論後，是不是也嘴饞了呢？那就趕快買一塊千層蛋糕、搭配咖啡，度過一個悠閒的午後吧。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》