自然捲好困擾！網友最推這牌離子夾

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「自然捲」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的自然捲四大煩惱有哪些，以及六大離子夾品牌網路聲量排行。

許多人的頭髮都有自然捲的問題，尤其濕度一變高，頭髮就會因自然捲而不受控制。面對毛躁、亂翹等困擾，許多民眾就會拿出離子夾等法寶來整理不乖順的頭髮。

自然捲「毛躁」顯髮差、燙直又花錢

首先觀察網友對於自然捲的煩惱相關討論，可發現民眾最常被「毛躁」問題所困擾，有許多網友表示自然捲所導致的毛躁問題，會令髮質看起來更差，就有民眾大嘆「被自然捲困擾很久，真的是受夠了我的蓬蓬毛躁頭髮」、「一出門淋雨就毛躁自然捲，真的母湯」等。而也有許多人會選擇去做「縮毛矯正」，也就是俗稱「離子燙」的一種，來矯正自然捲問題，除了可以更好整理頭髮之外，還能令頭髮看起來比較柔順，但因需「定期燙直」，因此也讓不少網友表示「有極度嚴重的自然捲，每三個月就會去燙一次，好傷髮」、「自然捲一次要燙2,500-4,500元，荷包得先顧好」等。

自然捲4大煩惱網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，民眾對於自然捲的「打結」及「亂翹」問題也有許多討論，常見網友請益「髮品推薦」等貼文，不少網友會分享自己自然捲打結的狀況，並推薦自己覺得真的可改善自然捲問題的髮品。也常見有自然捲的民眾崩潰提到頭髮亂翹的問題，並表示「自然捲一不整理就會亂翹」、「頭髮不小心剪太短了，又因為有自然捲每天都亂翹」等。

「SALONIA」網推CP值高 「這些」英國高價位品牌關注多

離子夾6大品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友熱議的市售離子夾品牌，來自日本的「SALONIA」及「Panasonic」皆榜上有名，其中，SALONIA更是被許多網友推薦是「去日本必買物品」，加上外觀設計好看，讓不少網友大讚「幾年前出國買粉紅色的，真的蠻便宜的，CP值也不錯」、「之前去日本的時候看到聯名迪士尼款，真的美到哭」；「Panasonic」則是因「奈米水離子技術」較不傷髮質，而受到許多網友關注，有民眾就表示「這隻厲害的地方在於可以夾出很漂亮的光澤」、「這支好用！用完頭髮也不會乾乾的」，廣受好評。

另外，來自英國的高價位品牌「dyson」及「ghd」，也獲得許多討論，兩個品牌也都有推出無線的產品，其中「dyson」更因「智慧溫控」的技術，讓不少網友大讚「買過很多隻無線但溫度真的都不高，這溫度我真的太愛了」、「真的很好用，去櫃上試用完不帶走它會對不起自己的那種」；而「ghd」也是許多民眾的選擇之一，良好的「造型性能」，也是不少網友推薦的原因，有民眾就表示「ghd平板夾超好用！無線的很方便」、「用了ghd以後，整理頭髮對我而言超級方便」。

雖然自然捲有許多困擾，且難以根除，但現在有許多方法可以解決惱人的亂髮問題，若你有自然捲的煩惱，不妨參考網友們的經驗，或是挑一隻符合自己需求的離子夾，讓自己的頭髮變的又直又順吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》