CSD中衛年度口罩自創「雪花故障碼」圖案 12月初開賣
新冠疫情彷彿替世界各地按下暫停鍵，讓世界故障了，雖然讓人驚慌，轉折過也讓人們更期望驚喜。近年來超火紅的「故障藝術Glitch Art」，將失靈扭曲的數位圖案添加藝術創意，今年CSD中衛年度雪花口罩，就效法故障藝術，自創「雪花故障碼」圖案，破碎的金銀色雪花飄落，呈現特殊美感。
CSD中衛行銷部經理周令怡表示，許多粉絲每年12月都敲碗等待CSD中衛新款雪花口罩，因疫情持續至今快2年，希望大眾在漫長的「世界故障」期間仍能看見光明美麗的一面，所以打破雪花結晶體，讓殘缺的「雪花故障碼」碎片飄落在純白口罩上，金屬感的金色和銀色雪花不僅不失色，反而更加閃耀，藉此鼓勵大家正面看待暫時失靈的世界，享受獨特故障美學。
雖然疫情尚未退散，但許多人已想著重拾往日生活，歡樂的12月耶誕派對即將到來，一銀一金閃著金屬色系的雪花口罩，正符合節慶氣氛。CSD中衛運用今年流行的復古金屬派對元素，採用高質感的仿絲絨水針布，打造「耀金雪花」、「燦銀雪花」兩款全新口罩，加上CSD中衛獨家開發的「雙色編織專利耳帶」，金、銀、白特殊編織的混色耳帶蓬鬆柔軟，就算戴一整天依然舒適。
CSD中衛「耀金雪花」、「燦銀雪花」兩款口罩分為袋裝及盒裝兩種，5片袋裝售價79元，30片盒裝售價300元，另外還特別製作兒童款，30片盒裝售價300元。12月2日起雙色雪花口罩將於康是美、屈臣氏、全聯、寶雅、CITYSUPER、微風、大潤發、愛買、TOMONDS、杏一、誠品、日藥本舖、丁丁、松本清、維康、躍獅等實體通路，以及momo、PChome、博客來、雅虎、蝦皮、東森、小三美日等電商通路全面開賣，12月3日起分子藥局、HOLA也將加入販售行列，實體通路配貨數量依門市為主。商品販售詳細訊息請關注CSD中衛官方臉書粉絲團。
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