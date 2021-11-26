聽新聞
test
0:00 / 0:00
與時光逆行！沛納海Goldtech藍金飛輪太美艷
兩種不同顏色的組合，常能激盪出能量的全新花火。沛納海（PANERAI）為品牌複雜功能之作Luminor Tourbillon腕表推出Goldtech紅金材質，並搭配藍色面盤，以藍、金雙色，展現出非典型的美學複雜功能之作。
新款陀飛輪兩地時間紅金腕表（Luminor Tourbillon GMT Goldtech™） 型號為PAM01060，並延續前作將面盤鏤空之設計，但略有小改款；例如移除了表圈，同時將阿拉伯數字和棒狀時標配置在表鏡邊緣，於此同時時標的比例放大了，因而增加了立體感。
三點鐘方向的日夜顯示兩地時間，象徵白天與午後的am、pm，特別以「倒置」方式設計，提醒了右側為白晝、左側為下午，同時七點鐘方向則為動力儲存顯示，提醒了P.2005/T鏤空手動上鍊機械機芯的長動能六日儲存。由於Goldtech紅金含有較高比例、24%的銅以及0.4%的鉑金，將讓表殼顏色更為溫暖，並有效抗氧化，搭配上正反面通透的藍色機芯細節，訂價則約515萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言