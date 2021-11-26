與時光逆行！沛納海Goldtech藍金飛輪太美艷

兩種不同顏色的組合，常能激盪出能量的全新花火。沛納海（PANERAI）為品牌複雜功能之作Luminor Tourbillon腕表推出Goldtech紅金材質，並搭配藍色面盤，以藍、金雙色，展現出非典型的美學複雜功能之作。

新款陀飛輪兩地時間紅金腕表（Luminor Tourbillon GMT Goldtech™） 型號為PAM01060，並延續前作將面盤鏤空之設計，但略有小改款；例如移除了表圈，同時將阿拉伯數字和棒狀時標配置在表鏡邊緣，於此同時時標的比例放大了，因而增加了立體感。