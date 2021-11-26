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與時光逆行！沛納海Goldtech藍金飛輪太美艷

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Luminor系列經典的護橋式表冠，優雅而兼富力量之美。圖 / PANERAI提供
Luminor系列經典的護橋式表冠，優雅而兼富力量之美。圖 / PANERAI提供

兩種不同顏色的組合，常能激盪出能量的全新花火。沛納海（PANERAI）為品牌複雜功能之作Luminor Tourbillon腕表推出Goldtech紅金材質，並搭配藍色面盤，以藍、金雙色，展現出非典型的美學複雜功能之作。

新款陀飛輪兩地時間紅金腕表（Luminor Tourbillon GMT Goldtech™） 型號為PAM01060，並延續前作將面盤鏤空之設計，但略有小改款；例如移除了表圈，同時將阿拉伯數字和棒狀時標配置在表鏡邊緣，於此同時時標的比例放大了，因而增加了立體感。

三點鐘方向的日夜顯示兩地時間，象徵白天與午後的am、pm，特別以「倒置」方式設計，提醒了右側為白晝、左側為下午，同時七點鐘方向則為動力儲存顯示，提醒了P.2005/T鏤空手動上鍊機械機芯的長動能六日儲存。由於Goldtech紅金含有較高比例、24%的銅以及0.4%的鉑金，將讓表殼顏色更為溫暖，並有效抗氧化，搭配上正反面通透的藍色機芯細節，訂價則約515萬元。

PANERAI Luminor Tourbillon腕表Goldtech紅金款（PAM01060），515萬元。圖 / PANERAI提供
PANERAI Luminor Tourbillon腕表Goldtech紅金款（PAM01060），515萬元。圖 / PANERAI提供
正反面雙面鏤空的P.2005/T鏤空手動上鍊機械機芯，藍金雙色美艷。圖 / PANERAI提供
正反面雙面鏤空的P.2005/T鏤空手動上鍊機械機芯，藍金雙色美艷。圖 / PANERAI提供
沛納海的PAM01060陀飛輪除了使用Goldtech紅金，面盤細節也進行諸多小改款，提升閱讀的簡潔與便利性。圖 / PANERAI提供
沛納海的PAM01060陀飛輪除了使用Goldtech紅金，面盤細節也進行諸多小改款，提升閱讀的簡潔與便利性。圖 / PANERAI提供

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