麗寶跨年！狼人殺「五堅情」合體倒數迎2022年

跨年越夜越精彩！2022年全台跨年各場拼搏，台中市除了水湳公園場以外，今年麗寶將舉辦「2022麗寶跨年晚會」，狼人殺「五堅情」的陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩全員大合體，金曲歌后曹雅雯將壓軸演出，一同迎接2022年到來。

麗寶樂園從12月15日起，園區規劃「中部最大耶誕新年城」，打造高15公尺「米娜瓦之樹」，浪漫活動將一路陪伴大家迎向新年直到2月28號。

麗寶樂園表示，今天(26日)主辦單位公布首波星光卡司有：「五堅情」陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩全員、金曲歌后曹雅雯壓軸演出，與金曲最佳演唱組合張三李四合唱，陣容堅強。

去年五堅情在麗寶舉辦粉絲見面會時，人潮爆滿把現場擠得水洩不通，今年麗寶很早就邀約鎖定，對於獨家合體的演出內容，婁峻碩預告：「絕對要給大家一個難忘的跨年夜！不方便透露太多，但會讓大家意猶未盡的演出。」

火紅的狼人殺偶像，5人這次破天荒在麗寶合體，要用精彩表演陪伴粉絲們倒數迎新，談及與台中粉絲在台上倒數開唱的感受？陳零九對台中印象就是美食非常多，直呼：「每年都很開心可以在跨年的時候跟粉絲一起同樂！」。

邱鋒澤笑說：「很開心，可以在舞台上跟粉絲一起跨年！」至於一年從頭到尾，直到倒數最後一刻還是得黏在一起，他們形容：「這真的很棒！重要的時刻夥伴都在身旁，非常幸福。」 黃偉晉對於台中演出興奮表示，很開心一起工作跨年，期待台中有很多好吃好逛的市集。

婁峻碩說，「可以再次來到台中麗寶擔任倒數嘉賓，很榮幸，也是新的體驗，能跟好朋友們一起在台上與大家倒數很開心」，還開玩笑說：「拜託別煩我 ，其實很開心大家一起越來越好，有新的突破！」大讚燒肉很好吃，來台中必吃的，是很適合來放鬆遊玩的地方！小賴感性說，「回到家鄉倒數是一件很風光的事情，也是我自己的里程碑」；跨年能台上團圓，他認為代表我們真的很有團魂、感情真的很好 ，都已經膩這麼久了還是覺得很開心。

金曲歌后曹雅雯將壓軸獻唱，她雀躍表示：「之前聽很多去麗寶唱過跨年的藝人說，麗寶樂園渡假區很大，有飯店、賽車場及遊樂園，最重要的是還有中部最大的outlet mall ，有聽說跨年當天營業到比較晚，表演完說不定還可以衝一波。

至於首度與張三李四合體演出，她期待：「滿新鮮的，從來沒有真正合體表演過，我們會好好練團、設計歌單，是連我都覺得很新穎的組合」，目前她籌備新專輯、主持新節目，希望2022年疫情退散，認為能做自己喜歡的工作很幸福，希望全世界的人都平安健康。

這次晚會將由咖啡糖賢齡擔任主持，晚會演出時間從 12月31 號晚間22:00正式開唱，人氣歌手將輪番登場，一路用歌聲陪伴到1月1號午夜12:30落幕，演出地點 就在台中麗寶Outlet Mall的第二停車場。