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中衛年度雪花口罩造型公開 混色耳帶低調奢華

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
中衛「耀金雪花」。圖／中衛提供
中衛「耀金雪花」。圖／中衛提供

口罩大廠中衛CSD在耶誕節前夕推出雪花口罩，造型上運用今年流行的復古金屬派對元素，採用仿絲絨水針布，打造「耀金雪花」、「燦銀雪花」兩款全新口罩，還加入「雙色編織專利耳帶」，金、銀、白特殊編織的混色耳帶，十分蓬鬆柔軟，對於口罩成為日常標配的使用者來說，戴起來更舒適。

近年火紅的「故障藝術Glitch Art」，將失靈扭曲的數位圖案，添加藝術創意，把缺陷扭轉成藝術品。中衛年度雪花口罩效法故障藝術，自創「雪花故障碼」圖案，破碎的金銀色雪花飄落，呈現特殊美感。

中衛從2016年開始每年都推出雪花口罩，CSD中衛行銷部經理周令怡表示，許多粉絲12月都敲碗等待中衛新款雪花口罩，疫情持續至今快2年，希望民眾在漫長的「世界故障」期間仍能看見光明美麗的一面，所以打破雪花結晶體，讓殘缺的「雪花故障碼」碎片飄落在純白口罩上。

雖疫情尚未退散，但許多人已想著重捨往日生活，12月聖誕派對即將到來，一銀一金閃著金屬色系的雪花口罩，符合節慶氣氛。

「耀金雪花」及「燦銀雪花」兩款口罩，分袋裝及盒裝兩種。5片袋裝，售價79元，30片盒裝售價300元。兒童款30片盒裝售價300元。

12月2日起，雙色雪花口罩將於康是美、屈臣氏、全聯、寶雅、CITYSUPER、微風、大潤發、愛買、TOMONDS、杏一、誠品、日藥本舖、丁丁、松本清、維康、躍獅等實體通路，以及momo、pchome、博客來、雅虎、蝦皮、東森、小三美日等電商通路全面開賣。12月3日分子藥局及HOLA也加入販售行列，實體通路配貨數量依門市為主。

中衛12月推出「耀金雪花」、「燦銀雪花」兩款全新口罩。圖／中衛提供
中衛12月推出「耀金雪花」、「燦銀雪花」兩款全新口罩。圖／中衛提供
中衛「燦銀雪花」。圖／中衛提供
中衛「燦銀雪花」。圖／中衛提供
中衛推出的雪花口罩也有兒童版。圖／中衛提供
中衛推出的雪花口罩也有兒童版。圖／中衛提供

口罩 中衛 疫情

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