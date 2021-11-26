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金馬官方指定！百威金尊啤酒釋出聯名禮盒「金」厲害！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
鑽石切角的啤酒杯上，再印有金馬58的主視覺，別有收藏意義。圖 / 百威啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
鑽石切角的啤酒杯上，再印有金馬58的主視覺，別有收藏意義。圖 / 百威啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

金馬獎將在明日11月27日（六）晚間登場，而周邊的官方聯名商品同樣引人矚目。百威金尊啤酒再度成為大會唯一官方啤酒品牌，並推出「金馬58百威金尊聯名精裝禮盒」，以金色細節與華麗包裝加上只抽不賣，象徵為第58屆金馬獎獻上一段微醺的金色時光。

這組「金馬58百威金尊聯名精裝禮盒」將包含一瓶百威金尊啤酒、啤酒杯、杯墊與信封。其中帶有鑽石切角的啤酒杯屬於特別訂作，讓承裝在手中的啤酒帶來更好質感，杯墊則以珪藻土為質材並具大理石紋理，信封則象徵電影、榮耀的秘密，並與啤酒杯同樣壓印上金馬獎與Budwiser Supreme的Logo字樣。

百威金尊除了採用單一品種麥芽，並結合麥汁提煉工法以去除苦味，以及櫸木延時發酵，進而讓啤酒風味平衡一致。超市與一般通路皆有330與500毫升的鋁罐裝，而「金馬58百威金尊聯名精裝禮盒」則使用330毫升的玻璃瓶身與金色瓶蓋。想要擁有？只抽不賣的限量禮盒，須年滿18歲才能參加，詳情則可登錄百威啤酒官方臉書專頁11月19日之貼文。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

除了採用單一品種麥芽，百威金尊並結合麥汁提煉工法、櫸木延時發酵，風味滑順純淨。圖 / 百威啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
除了採用單一品種麥芽，百威金尊並結合麥汁提煉工法、櫸木延時發酵，風味滑順純淨。圖 / 百威啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
百威金尊啤酒再度成為大會唯一官方啤酒品牌，並推出「金馬58百威金尊聯名精裝禮盒」。圖 / 百威啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
百威金尊啤酒再度成為大會唯一官方啤酒品牌，並推出「金馬58百威金尊聯名精裝禮盒」。圖 / 百威啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

酒駕 鑽石 電影

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