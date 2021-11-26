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好市多黑色購物週第5天開店人潮踴躍 人體工學椅、氣炸烤箱意外掀起搶購潮
好市多黑色購物週今日進入第5天，原本表定提前8點開門，但內湖店不明原因延遲，至15分才正式開放會員入場。入場前排隊人潮比首日更熱烈，約有近200人。
好市多黑色購物週第5天依舊新增7款主打優惠商品，其中內湖店內今早最熱門的品項為ERGOKING全功能網布人體工學椅，現折1,300元，6,599元就能享受舒適居家辦公生活，首批進場的會員推車裡都搬了這一大箱結帳。另外，疫情期間經常賣到貨架全空的美國頂級嫩肩里肌真空包也擠滿搶購人潮，每公斤折價80元，每包大約1,300元左右；而北海道生干貝則是2L超大尺寸，現折400元、每盒1公斤1,599元。還有TCL 65吋4K智慧連網顯示器現折5,000元，特價17,799元；歐樂B充電式兒童電動牙刷，有閃電麥坤與冰雪奇緣2款，現折300元，1,499元內含1柄5刷；WMF PERFECT PLUS快力鍋則是現折3,000元，特價6,979元。而去年一開店就秒殺的10盎司財富女神黃金條塊，今年似乎依舊秒殺，開店沒多久價格牌就已撤掉。
而賣場中其實也持續推出多款隱藏版特價商品，包括去年超熱賣的D.CLEAN過濾花灑組合再度默默登場，美膳雅17公升氣炸烤箱、惠而浦32公升旋風烤箱、伊萊克斯3D型動掃地機器人，還有美國特選菲力牛排、韓式燒烤牛肉組也都有特價。黑色購物週優惠僅限實體賣場，部分優惠商品優惠活動期間每卡限購1組。
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