Dyson Airwrap普魯士藍冬日限定版登場 金銅色奢華點綴
是家電品牌，同時也像是科技品牌的Dyson，對商品外型的時尚設計也不斷追求新高度。時序進入秋冬，內斂沈穩的色系更受青睞，繼Dyson Supersonic吹風機後，Dyson Airwrap造型器也宣布推出普魯士藍冬日限定版，時尚的普魯士藍搭配奢華感十足的古銅金，還隨附同色系精美收納盒及專用旅行包，建議售價17,600元，即日起於Dyson官方網站塞放預購，12月中正式出貨。
Dyson Airwrap造型器由Dyson V9數位馬達推動，運用「康達效應」空氣動力學，讓頭髮自動吸附在髮捲上並均勻分布，再搭配多樣化造型配件，一機即擁有捲髮、順髮、乾髮3大功能，並且無需仰賴極端高溫就能達到精準的造型效果，讓頭髮維持自然健康光澤，是實用與美感兼具的造型工具。
面對即將到來的耶誕、跨年派對聚會，想要以自然光澤的髮型亮麗登場，Dyson Airwrap造型器與Dyson Supersonic吹風機不可或缺。知名造型師盧志遠分享，越看似簡易的髮型，越強調頭髮本身的自然光澤，長髮造型時，可先用順髮梳在髮根創造蓬鬆感，再使用髮捲於頭髮中段以下打造大捲度的空氣感、增加豐盈感。
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