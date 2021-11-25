Dyson Airwrap普魯士藍冬日限定版登場 金銅色奢華點綴

是家電品牌，同時也像是科技品牌的Dyson，對商品外型的時尚設計也不斷追求新高度。時序進入秋冬，內斂沈穩的色系更受青睞，繼Dyson Supersonic吹風機後，Dyson Airwrap造型器也宣布推出普魯士藍冬日限定版，時尚的普魯士藍搭配奢華感十足的古銅金，還隨附同色系精美收納盒及專用旅行包，建議售價17,600元，即日起於Dyson官方網站塞放預購，12月中正式出貨。

Dyson Airwrap造型器由Dyson V9數位馬達推動，運用「康達效應」空氣動力學，讓頭髮自動吸附在髮捲上並均勻分布，再搭配多樣化造型配件，一機即擁有捲髮、順髮、乾髮3大功能，並且無需仰賴極端高溫就能達到精準的造型效果，讓頭髮維持自然健康光澤，是實用與美感兼具的造型工具。