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柯佳嬿狠瞪施柏宇、許光漢「感覺來了」就下手 《想見你》加陳庭妮、胡宇威「五人幫」FENDI同樂會

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
「FENDI五人幫」，《想見你》施柏宇、柯佳嬿、許光漢和「一直都是好朋友」陳庭妮、胡宇威，是微風信義重新開幕的重量級嘉賓。記者吳致碩攝影、施柏宇攝自拍
「FENDI五人幫」，《想見你》施柏宇、柯佳嬿、許光漢和「一直都是好朋友」陳庭妮、胡宇威，是微風信義重新開幕的重量級嘉賓。記者吳致碩攝影、施柏宇攝自拍

FENDI台北微風信義女裝精品店重新改裝開幕的同時，也同步上市全新秋冬新品、男裝限量版膠囊系列，《想見你》許光漢柯佳嬿、施柏宇出席開幕晚會，「最佳好朋友」的陳庭妮胡宇威也共襄盛舉，施柏宇一出現就對著柯佳嬿大喊：「女神！」柯佳嬿瞪了他一眼笑說，「又來了！這孩子一點都沒變。」完全顯現他們的好交情，許光漢也表示看到熟悉的朋友們，心情一派輕鬆。

陳庭妮和胡宇威展現好朋友的默契，同時表示大理石流動感的印花，令人印象深刻，陳庭妮尤其鍾愛包款毛茸茸的手感，「拿在手上就覺得好溫暖喔！而且今天身上的大衣是我最喜歡敗家的單品，不管衣櫃裡有幾件大衣，這種剪裁優雅、顏色不退流行、又保暖的款式，一定要入手。」胡宇威則是相當喜愛身上的丹寧時裝，在帥氣與正裝之間取得平衡。許光漢對於西裝的細節感到心動，「近看才能發現繡著品牌的經典織紋，別具質感。」提到自己是否會衝動購物，表示是「感覺來了」就下手的類型。

FENDI全新的微風信義女裝店，延續FENDI旗艦店的設計概念打造，占地近40坪，以拉絲金屬邊框的全景落地玻璃窗，帶來通透大器的視覺，呼應奢華未來感的宗旨，在精典象牙色皮革、香檳色金屬陳列架的交錯之中，展現明媚優雅的義式品味，Karl Lagerfeld於2013秋冬系列設計的經典傾斜FF logo低調呈現，店內的壁面以白色瑪莫理石（marmorino）打造，細節處以三種色彩的對角圖案裝飾向經典Astuccio皮草外套致敬，地面採用義大利Arabescato Vagli大理石拼接而成，呼應經典Pequin條紋元素的矮桌錯落店中，代表羅馬傳統與當代設計間的和諧對話。

全新上架的秋冬女裝，從奢華而具有個性的剪羊毛材質，到運動裝、西服剪裁，以及Karligraphy針織品，充分表現品牌多樣化的設計風格。由Kim Jones首個高級訂製服系列中延伸而出的大理石印花圖案，表現為孔雀藍的大膽迷幻色調，運用在緹花毛海、絲絨風衣以及包款設計之上，經典的Selleria縫線細節壓印在皮革上，服裝剪裁則顯得優雅從容，例如風衣的傘形袖、或寬鬆的襯衫外套，洋裝、羊毛流蘇圍巾則表現出飄逸柔美的氣質，此外，當季首度推出採用絲絨、皮革及珍稀皮革材質的FENDI First 短靴，倒F型鞋跟為一大特色，各式O'Lock系列的戒指、項鍊、耳環等首飾，更是畫龍點睛的閃耀亮點。

⬛2021冬季限量男裝膠囊系列

結合戶外活動、奢華面料，男裝以石頭、雕刻等高山自然元素，首度融入大理石花紋的設計，創作令人眼睛一亮的男裝，結合FF logo圖案及Karligraphy字母圖案等經典細節，形成全新的FENDI Fragment抽象印花，運用在針織品、絲綢襯衫，或是繡在毛茸茸的泰迪熊套頭衫上。新款Fendiness背包以再生紗線製成極為輕盈的Baguette Messenger和中型Peekaboo ISeeU包款；運動鞋也運動鞋也有新款的撞色透明FF logo圖案厚鞋底，例如黑色鞋身搭配藍色霓虹色鞋底，都以全新的濃烈色彩表現都會型男的嶄新風格。

胡宇威身穿FENDI丹寧外套52,000元、襯衫24,500元、長褲28,700元，搭配Baguette Trunk包款10萬9,000元、長靴49,000元、Roma項鍊11,800元。記者吳致碩／攝影
胡宇威身穿FENDI丹寧外套52,000元、襯衫24,500元、長褲28,700元，搭配Baguette Trunk包款10萬9,000元、長靴49,000元、Roma項鍊11,800元。記者吳致碩／攝影
陳庭妮詮釋FENDI大衣11萬8,000元、洋裝61,000元，選搭FENDI O'Lock系列配飾、大理石紋Mini Peekaboo包款15萬8,000元、短靴61,000元。記者吳致碩／攝影
陳庭妮詮釋FENDI大衣11萬8,000元、洋裝61,000元，選搭FENDI O'Lock系列配飾、大理石紋Mini Peekaboo包款15萬8,000元、短靴61,000元。記者吳致碩／攝影
重新改裝開幕的FENDI台北微風信義女裝精品店，占地近40坪。圖／FENDI提供
重新改裝開幕的FENDI台北微風信義女裝精品店，占地近40坪。圖／FENDI提供
FENDI蛇紋First小型手袋，98,000元。圖／FENDI提供
FENDI蛇紋First小型手袋，98,000元。圖／FENDI提供
柯佳嬿詮釋FENDI白色洋裝65,000元、短靴61,000元，手拿白色編織設計Baguette手袋10萬6,000元，搭配FENDI O'Lock系列飾品。記者吳致碩／攝影
柯佳嬿詮釋FENDI白色洋裝65,000元、短靴61,000元，手拿白色編織設計Baguette手袋10萬6,000元，搭配FENDI O'Lock系列飾品。記者吳致碩／攝影
（左起）施柏宇、柯佳嬿、許光漢《想見你》三人組在FENDI活動上開心重聚。（施柏宇攝）
（左起）施柏宇、柯佳嬿、許光漢《想見你》三人組在FENDI活動上開心重聚。（施柏宇攝）
FENDI桃紫色FF Logo Mini Sunshine Shopper，59,000元。圖／FENDI提供
FENDI桃紫色FF Logo Mini Sunshine Shopper，59,000元。圖／FENDI提供
FENDI Match撞色復古休閒鞋，30,500元。圖／FENDI提供
FENDI Match撞色復古休閒鞋，30,500元。圖／FENDI提供
FENDI Pack渲染硬殼包，55,000元。圖／FENDI提供
FENDI Pack渲染硬殼包，55,000元。圖／FENDI提供
施柏宇穿FENDI Karligraphy毛衣39,800元、長褲45,000元，詮釋藍白設計休閒鞋價格店洽、Roma Mini Shopper手袋52,000元、FF項鍊14,500元。記者吳致碩／攝影
施柏宇穿FENDI Karligraphy毛衣39,800元、長褲45,000元，詮釋藍白設計休閒鞋價格店洽、Roma Mini Shopper手袋52,000元、FF項鍊14,500元。記者吳致碩／攝影
FENDI橘色渲染效果Peekaboo ISeeU Medium，20萬5,000元。圖／FENDI提供
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許光漢身穿FENDI西裝外套86,000元、襯衫24,500元、長褲32,900元，搭配Peekaboo ISeeuU包款13萬2,000元、靴款34,500元。記者吳致碩／攝影
許光漢身穿FENDI西裝外套86,000元、襯衫24,500元、長褲32,900元，搭配Peekaboo ISeeuU包款13萬2,000元、靴款34,500元。記者吳致碩／攝影
FENDI Fendiness小型亮黃色後背包，45,000元。圖／FENDI提供
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FENDI 許光漢 柯佳嬿 胡宇威 陳庭妮

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