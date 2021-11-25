柯佳嬿狠瞪施柏宇、許光漢「感覺來了」就下手 《想見你》加陳庭妮、胡宇威「五人幫」FENDI同樂會

FENDI台北微風信義女裝精品店重新改裝開幕的同時，也同步上市全新秋冬新品、男裝限量版膠囊系列，《想見你》許光漢、柯佳嬿、施柏宇出席開幕晚會，「最佳好朋友」的陳庭妮、胡宇威也共襄盛舉，施柏宇一出現就對著柯佳嬿大喊：「女神！」柯佳嬿瞪了他一眼笑說，「又來了！這孩子一點都沒變。」完全顯現他們的好交情，許光漢也表示看到熟悉的朋友們，心情一派輕鬆。

陳庭妮和胡宇威展現好朋友的默契，同時表示大理石流動感的印花，令人印象深刻，陳庭妮尤其鍾愛包款毛茸茸的手感，「拿在手上就覺得好溫暖喔！而且今天身上的大衣是我最喜歡敗家的單品，不管衣櫃裡有幾件大衣，這種剪裁優雅、顏色不退流行、又保暖的款式，一定要入手。」胡宇威則是相當喜愛身上的丹寧時裝，在帥氣與正裝之間取得平衡。許光漢對於西裝的細節感到心動，「近看才能發現繡著品牌的經典織紋，別具質感。」提到自己是否會衝動購物，表示是「感覺來了」就下手的類型。

FENDI全新的微風信義女裝店，延續FENDI旗艦店的設計概念打造，占地近40坪，以拉絲金屬邊框的全景落地玻璃窗，帶來通透大器的視覺，呼應奢華未來感的宗旨，在精典象牙色皮革、香檳色金屬陳列架的交錯之中，展現明媚優雅的義式品味，Karl Lagerfeld於2013秋冬系列設計的經典傾斜FF logo低調呈現，店內的壁面以白色瑪莫理石（marmorino）打造，細節處以三種色彩的對角圖案裝飾向經典Astuccio皮草外套致敬，地面採用義大利Arabescato Vagli大理石拼接而成，呼應經典Pequin條紋元素的矮桌錯落店中，代表羅馬傳統與當代設計間的和諧對話。

全新上架的秋冬女裝，從奢華而具有個性的剪羊毛材質，到運動裝、西服剪裁，以及Karligraphy針織品，充分表現品牌多樣化的設計風格。由Kim Jones首個高級訂製服系列中延伸而出的大理石印花圖案，表現為孔雀藍的大膽迷幻色調，運用在緹花毛海、絲絨風衣以及包款設計之上，經典的Selleria縫線細節壓印在皮革上，服裝剪裁則顯得優雅從容，例如風衣的傘形袖、或寬鬆的襯衫外套，洋裝、羊毛流蘇圍巾則表現出飄逸柔美的氣質，此外，當季首度推出採用絲絨、皮革及珍稀皮革材質的FENDI First 短靴，倒F型鞋跟為一大特色，各式O'Lock系列的戒指、項鍊、耳環等首飾，更是畫龍點睛的閃耀亮點。

⬛2021冬季限量男裝膠囊系列