SOGO「好時好物冬季小農展」台灣山線海線一次買足

SOGO忠孝館有一個深受主婦與老饕喜愛的物產展，每年開展總是能看到不少主顧客特地帶著拉車、行李箱來挖寶購物。「好時好物小農市集」自2018年起每年在忠孝SOGO帶來夏季、冬季小農展，每回僅為期四天，這也是SOGO活動天數最短的物產檔期，但每個攤位生產者卻是從台灣各地特別前來親自顧攤與解說。「好時好物冬季小農展」11月25日起至11月28日在忠孝館12樓登場，今年集結75位來自台灣山線、海線生產者，帶來他們的種植養殖的優質好物，消費者可一站購足這些來自台灣里山到里海的當季美味。

土生土長的台灣人，對台灣在地食材的模樣與滋味可能了解甚少，這也是「好時好物小農市集」策展人林淑真、畢斐宓，致力深入台灣各展地，一一拜訪小農，把優質的台灣好物介紹給消費者，林淑真同時也是五方食藏、珠寶盒主理人，致力推動時令餐桌計畫，店內主廚也定期前往產地，認識在地食材並運用在店內的菜餚上。

2021冬季小農市集以「山海里的鮮味舖」為策展主題，帶來許多友善海洋、友善土地的農牧作物與水產品。這回冬季小農市集帶來的里山好物，有從屏東來的「TC巧舖」帶來台灣在地可可所製作的金牌巧克力；遠在台東的「辛香深淵」帶來其多年深耕優質的自慢辛香料。「農場晃晃」則是相當罕見的同時飼養牛、雞、豬；來自宜蘭的「立農產地直賣所」，則帶來蘭陽平原所產出的里山作物及加工品。

里海的魚牧推薦有「湧生海洋」的野生午魚及「邱家兄弟」的生態飼養虱目魚、鱸魚與白蝦。今年入冬較早，也引進國人喜愛的冬令鍋物，來自雲林的「豐園畜牧」的蔬菜羊肉鍋，當歸悶羊皮；「搖滾雞」的元氣雞湯等，享受當令的時鮮美味。

「五方食藏」與「Hoja飯丸店」在現場推出熟食舖，展期間，五方食藏主廚親自在場運用小農展食材推出熱狗堡與慢烤牛肉三明治；Hoja飯丸店則把台灣風土包入一顆顆飯丸中。

展區中也有花蓮「回春植栽」帶來稀有的觀葉植物，現場也有「種籽設計」描繪部落、畫出部落的動物與植物物種牆，台灣原味也帶來稀有的部落種籽與植物陳列現場，透過活動還可以進一步認識台灣的部落生態。