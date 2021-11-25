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二星名廚簡捷明領軍！「朧粵」粵菜插旗大直 叉燒必吃

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
由簡捷明（中）領軍的朧粵團隊，5位主廚廚齡總計近230年。記者陳睿中／攝影
由簡捷明（中）領軍的朧粵團隊，5位主廚廚齡總計近230年。記者陳睿中／攝影

台北頂級粵菜又一間！由米其林二星港籍名廚簡捷明領軍，加上胡福春、張逸棋、黃偉明、任寶生等4位港籍主廚助拳的粵菜餐廳「朧粵」，已經於11月中旬於春大直內正式開幕。簡捷明以近60年的廚藝功力，帶來朧粵叉燒皇、朧粵片皮鴨三吃、極品花膠燉螺肉湯等多款經典料理，為台灣的粵菜愛好者提供道地的美味體驗。

朧粵的成立，源自2018年的夏天。當時Orchid by Nobu Lee蘭餐廳的業主劉宗原，在上海品嚐到簡捷明的手藝之後驚為天人，因此不斷邀請簡捷明來台。經過2年的重重努力之下，終於在台打造出朧粵餐廳。簡捷明本身師承香港福臨門的行政總廚羅安，並經歷燒臘、炒台、點心等部門的歷練，廚功精湛而深厚。簡捷明不僅在2008年在香港摘下米其林一星，2016年起，其掌杓的餐廳也連續6年拿下上海米其林二星，同時也是法國Les Amis d’Escoffier協會的榮譽會員。

為了提供賓客最完整的餐飲體驗，朧粵同時聘請同樣系出福臨門的「胡福春」擔任行政主廚，還有師承澳門四大名廚呂兆祺的「張逸棋」擔任行政副主廚，還有擅長港式點心的「黃偉明」主廚、燒臘手藝絕佳的「任寶生」主廚，打造出五星齊聚的堅強餐飲陣容，廚齡合計近230年，藉此呈現別具一格的正宗粵菜料理。

朧粵擁有百坪的用餐空間，以簡約時尚結合東方元素為設計語彙，規劃出開放小吃區及獨立包廂區。菜色部份，「朧粵叉燒皇」選用了西班牙伊比利豬的豬梅肉為主角，使用南乳、磨鼓醬、海鮮醬等醃料醃漬，再經過上色、裹糖水、烘烤等繁複步驟方能完成，入口口感紮實不失軟嫩，風味飽滿且清甜，更以蒜酥增添風味。「朧粵片皮鴨」則是選用在地北鴨，以特製調料醃製半日，燙皮、風乾、入爐烘烤後，呈現出皮酥肉嫩的絕佳口感，肉汁也帶來迷人的成熟風味。除了可以捲餅品嚐外，還可將鴨架以避風塘、熬粥的手法呈現，享受一鴨三吃的樂趣。

不僅大菜迷人無比，每日現作的「朧粵蝦餃皇」是以新鮮活蝦搭配豬肉丁製成內餡，皮彈餡甘甜，品嚐後鮮味會滿滿充斥口腔；「鮑魚燒賣」則是在瘦肉、明蝦、香菇作為內餡的燒賣上，再放上32頭小鮑魚；燒賣本身緊實爽口，加上鮑魚的脆嫩，更添風采。另一道「黑松露小青龍」，則是中西手法並用，將小青龍龍蝦先過油、再煨煮，最後由黑松露薄片點綴，讓黑松露蝦湯的香氣，增添龍蝦彈牙肉質的明亮感。

外表看似低調的「極品花膠燉螺肉湯」，不依傳統使用上湯熬煮，而是改用礦泉水配上老母雞、豬肉、瑤柱等食材蒸煮4小時，湯色清澈透亮卻又濃郁無比，更能突顯出花膠與螺肉的風雅鮮甜，展現出絕佳的平衡感。「燒汁和牛脯」選用日本A5和牛沙朗分切成厚片肉脯，香煎後以特製醬汁相佐，肉汁充沛且肉味鮮明，連牛排教父鄧有癸品嚐後也大力稱讚。

簡捷明獨創的「魔鬼炒飯」，本次也將出現在朧粵的菜單之中。此道炒飯乃是以揚州炒飯為底，搭配上老乾媽辣醬、辣醬、蒜酥與秘制醬料拌炒而成的私房菜色，擁有微辣芬香的迷人滋味，是許多饕客必嚐的經典菜色。

自即日起至12月17日期間，朧粵僅限提供9道式個人套餐組合，方便賓客一次品嚐到招牌菜色。午間套餐內含鴛鴦燒味拼盤、胡椒汁野生大蝦等菜色，每人1,880元；全日套餐則有黑松露小青龍、古法蒸老虎斑、燒汁和牛脯等料理，每人3,280元；晚間套餐則有極品花膠燉螺頭湯、脆皮乳鴨、金腿蒸東星斑球等佳餚，每人5,880元。另外該期間內，可提供「朧粵片皮鴨」單點服務，2吃2,980元、3吃3,580元，需於3日前預定。12月18日，則將全面開放單點菜色與套餐。

【朧粵中餐廳】

地址：台北市中山區樂群三路303號2樓（春大直商場）

電話：02-8502-5522

朧粵片皮鴨製成捲餅後品嚐，可享受口感的豐富變化。記者陳睿中／攝影
朧粵片皮鴨製成捲餅後品嚐，可享受口感的豐富變化。記者陳睿中／攝影
開胃的「燒汁和牛脯」。記者陳睿中／攝影
開胃的「燒汁和牛脯」。記者陳睿中／攝影
燒賣上置有32頭小鮑魚的「鮑魚燒賣」。記者陳睿中／攝影
燒賣上置有32頭小鮑魚的「鮑魚燒賣」。記者陳睿中／攝影
皮脆肉嫩的「朧粵片皮鴨」，2吃2,980元、3吃3,580元。記者陳睿中／攝影
皮脆肉嫩的「朧粵片皮鴨」，2吃2,980元、3吃3,580元。記者陳睿中／攝影
簡捷明獨創的「魔鬼炒飯」。記者陳睿中／攝影
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由片皮鴨鴨架熬煮的鴨粥，香氣迷人。記者陳睿中／攝影
由片皮鴨鴨架熬煮的鴨粥，香氣迷人。記者陳睿中／攝影
套餐中的朧粵四福拼，一次就能吃到朧粵叉燒皇、冰燒三層肉等菜色。圖／朧粵提供
套餐中的朧粵四福拼，一次就能吃到朧粵叉燒皇、冰燒三層肉等菜色。圖／朧粵提供
考驗主廚功力的「古法蒸東星斑」。記者陳睿中／攝影
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湯色清澈透亮卻又濃郁無比的「極品花膠燉螺肉湯」。圖／朧粵提供
湯色清澈透亮卻又濃郁無比的「極品花膠燉螺肉湯」。圖／朧粵提供
中西交融的「黑松露小青龍」。記者陳睿中／攝影
中西交融的「黑松露小青龍」。記者陳睿中／攝影
每日現作的「朧粵蝦餃皇」。記者陳睿中／攝影
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套餐 米其林

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