金曲新人?te壞特攜手鬼才呂士軒 共創仕高利達年度歌曲

來自蘇格蘭的威士忌品牌仕高利達（SCOTTISH LEADER），近期不但以五色五款新包裝亮眼登場，更攜手「金曲怪物新人」?te壞特與「創作饒舌鬼才」呂士軒，一同為品牌創作主題曲《Lead my Life》。全曲11月25日於品牌官方Youtube上首發登場，11月26日則於Spotify、KKBOX與Apple Music等音樂平台上釋出。

主題曲《Lead my Life》的創作靈感，源於年輕世代的成長陣痛階段，表達出年輕人在面臨未知的挑戰中，仍砥礪自己前行的勇氣，期盼能於成長的洪流當中時刻保持初衷。

《Lead my Life》一曲由 ?te壞特領唱，延續她既往獨有的神秘風格，在歌詞中生動描繪出自己放慢腳步、正視內心最後突破自我的過程，MV中也透過身處仕高利達12年的標誌藍色意象，搭配迷幻旋律打造出「壞特」內心世界。

呂士軒的饒舌，則展現出經世俗洗鍊過後，懂得做人也懂得做自己的平衡心境，一如仕高利達威士忌豐富的風味，貫徹呂士軒不畏挑戰的生活哲學。

此次合作中，兩人以《Lead my Life》一曲力邀大家做自己並朝著夢想果敢邁進，寄寓直率大膽的人生態度於詞曲中，期許喜愛仕高利達的人都能一同堅持「I Lead my Life」貫徹夢想的精神，在前行的過程中都能正向積極的Lead挺彼此。