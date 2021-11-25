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台北101「法式莊園、璀璨大道」30個夢幻裝置迎新年

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台北101今年規劃30處璀璨的燈飾造景。圖／台北101提供
台北101今年規劃30處璀璨的燈飾造景。圖／台北101提供

台北101「新年驚艷101」雙跨年系列活動今年整合購物中心、辦公大樓與觀景台，從今日起至2月22日推出一系列活動與30個璀燦夢幻的燈飾造景，預期可吸引百萬人潮參與。

台北101董事長張學舜表示，台北101將人文、藝術、時尚、創意元素融入「新年驚艷101」雙跨年系列活動，在疫情後打造療癒的購物環境，讓民眾快樂的迎接新的一年。

台北101今年規劃30處璀璨的燈飾造景，並串聯信義區空橋與台北101觀景台，從地面到高空都可看到美麗的燈飾亮起。購物中心四樓都會廣場，今年打造出玫瑰花海環繞的「法式莊園」耶誕快閃店，同時還精選超過101款歐洲產區紅酒、白酒，活動期間每逢周五、周六，快閃店也供應暖心熱紅酒，可一邊喝熱紅酒，一邊欣賞法式玫瑰莊園。

台北101觀景台也推出「天際奇幻樂園」五大打卡點，辦公大樓則變身當代美術館，今年與楊英風美術館攜手合作，以「2022希望」為主題，推出楊英風、楊奉琛父子檔的大型現代雕塑作品。戶外的璀璨大道則有Dior主題耶誕樹與燈裝置燈飾一路點亮。

今年台北101一系列新年活動較往年倍數增加，首先登場的是12月3日至12月5日在水舞廣場展開信義區年度最大戶外派對「500趴音樂市集」，12月的每周六日下午兩點半到三點半，在購物中心四樓「法式莊園」則會舉辦爵士搖擺音樂會。

疫情期間歷經消費人潮短少的數個月，台北101總經理朱麗文指出，購物中心在10月、11月國際精品買氣爆發，業績呈現雙位數成長，加上5倍券帶動消費金額10倍成長與新客加入，目前追回疫情期間的衰退，統計1月至10月已較去年同期有個位數成長。

楊英風作品。圖／台北101提供
楊英風作品。圖／台北101提供
新年倒數驚喜屋。圖／台北101提供
新年倒數驚喜屋。圖／台北101提供
Dior經典幸運星符碼耶誕裝飾。圖／台北101提供
Dior經典幸運星符碼耶誕裝飾。圖／台北101提供
希望號角。圖／台北101提供
希望號角。圖／台北101提供
台北101購物中心四樓打造「法式莊園」。圖／台北101提供
台北101購物中心四樓打造「法式莊園」。圖／台北101提供

台北101 紅酒

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