錯過一罈少一罈！金門酒廠首創包罈制 208萬元起買得到
一次買一整罈！金門酒廠首度提供「金門高粱酒——窖藏儲酒銀行」包罈銷售方案，嚴選500公升窖藏陳年優質陶罈酒，分別有3年、5年、8年三種年份酒基可選購，售價分別為208萬元、258萬元、299萬元，一年各限量60罈。
購買者挑選屬意之原罈酒後，由金門酒廠為購買者製作專屬陶罈吊牌掛於原罈酒上，儲放於窖藏坑道中代為保管；前3年管理費共3000元，但自第四年起，管理費為一年25萬元。
儲放期間還可預約至窖藏坑道，參觀自己購買的原罈酒（需10天前預約），獨享客製化服務尊榮。三年儲放期滿後提領，可選擇分裝於尊榮大器的寄心知己藍彩瓷瓶（一公升或二公升），或精緻雕琢的窖藏金龍玻璃瓶（一公升）。
此外，金門酒廠也同步推出10公升寄心知己金門高粱酒，訂購此瓷罈金門高粱酒後，同樣由金門酒廠儲放於窖藏坑道代為保管，三年後提領。朱紅色瓷罈顯得喜氣大方，罈身上飾以窖藏陶罈圖樣，並於瓷罈罈口搭配古銅金環狀鎖扣，象徵原罈封存，甘醇獨享。
金門酒廠董事長黃怡凱表示，金門酒廠預計每年限量推出珍稀罈裝原酒，並採獨一無二的「包罈」專案銷售，一期一會，尊榮獨享，售完為止。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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