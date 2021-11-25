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平價、微醺、大歡樂！海尼根「香檳瓶」7-11限定預購中

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
海尼根先前推出「聖誕星潮罐」，搶攻12月底的節慶微醺商機。圖 / 海尼根提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
海尼根先前推出「聖誕星潮罐」，搶攻12月底的節慶微醺商機。圖 / 海尼根提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

每到年底，一向都是歡樂與分享的時光。雖然同樣有著愉悅的氣泡，但啤酒一向比香檳來得親民、好入手。海尼根在12月節慶前夕，推出期間限定的海尼根「香檳瓶」，將在全台7-11預購上市。

2021年的海尼根「香檳瓶」有著經典的綠色視覺與紅色星星主視覺，並結合紅、綠雙色底圖的聖誕樹圖樣，搭配上海尼根的英文字母HEINEKEN字樣，成為歡樂的「海尼根」迷彩，一旦軟木塞離開瓶口的同時，也象徵微醺、分享和快意時光，瞬間降臨。

如何購買？由於是限量商品，特殊的海尼根香檳瓶，將從12月1日（三）開始至12月28日（二）為止在全台7-11以期間限定預購販售。取貨時間則為預購成功後五個工作天起，可於原門市取件。1.5L的大容量建議售價499元，讓歡樂、分享、氣泡感，也可以很親民。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

除了經典口味，海尼根今年也曾推出新口味「Silver星銀啤酒」，強調低苦味、滑順，迎合市場趨勢。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
除了經典口味，海尼根今年也曾推出新口味「Silver星銀啤酒」，強調低苦味、滑順，迎合市場趨勢。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
海尼根將從12月1日至28日推出海尼根「香檳瓶」，並採7-11期間限定預購，1.5L、每瓶499元。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
海尼根將從12月1日至28日推出海尼根「香檳瓶」，並採7-11期間限定預購，1.5L、每瓶499元。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

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