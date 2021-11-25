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產後首復出氣色完勝！林依晨為Jo Malone點亮祝福

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
林依晨現身Jo Malone London耶誕點燈活動。記者王聰賢／攝影
林依晨現身Jo Malone London耶誕點燈活動。記者王聰賢／攝影

才剛坐完月子的林依晨，敬業的她立即回到工作崗位上，穿著一襲刺繡金色亮片低胸連身洋裝，展現完美氣色的林依晨，完全看不出是剛生產完，25日出席英倫品牌Jo Malone London 星光耶誕樹點燈儀式。10月才生下「小小林」的林依晨，在39歲生日升格當媽媽，用自己的好孕氣，參加耶誕樹點燈儀式，也對祝福有著更深的意義。

林依晨提到，自己去英國唸書的時候接觸到Jo Malone London牌，也是大家首選送禮的選擇。奶油色紙盒配上黑色緞帶，就會有記憶的連結跟情感。在英國的時候也有噴Jo Malone London，當時自己買小禮盒，可以揉香。

今年耶誕節對林依晨而言，別具意義且充滿幸福與感恩的心情，與充滿溫馨氛圍的耶誕樹互相輝映，更讓洋溢愛與喜樂的節慶氛圍更加夢幻閃耀。林依晨也表示：「許久沒跟大家見面，本來是有一點點緊張的，不過因為Jo Malone London療癒的香氣，完全舒緩了我的情緒。」

揉合鼠尾草與海鹽香水搭配耶誕節限定的星光柑橘與蜂蜜香水，木質調的鼠尾草與海鹽香水，林依晨透露是最喜歡的一款香氛味道，讓人暖心甜蜜的柑橘香調，有種為冬天帶來溫暖沉靜的感覺，這兩款限定系列的瓶身設計上都有星星刻INTERNAL紋，就像夜空中閃耀著最明亮的星星，能帶人幸福節慶的感受。

提到耶誕計畫時，林依晨說：「今年耶誕節會和家人一起度過，而每年也都會準備禮物給心愛的家人及朋友，覺得Jo MaloneLondon限量耶誕系列就非常適合，閃亮的包裝設計相當有活力，且多款耶誕限定香氛可依照對方的喜好與個性進行搭配，能夠完美的表達心意。」

Jo Malone London以2021星光聖誕系列為靈感，在SOGO台北復興館前廣場打造出一座高達近10公尺相當壯麗的「星光聖誕樹」，繽紛閃亮的星星元素為街頭帶來滿滿閃耀星光，讓大家猶如漫遊於星際之間。

Jo Malone London推出星光聖誕系列。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London推出星光聖誕系列。圖／Jo Malone London提供
林依晨現身Jo Malone London耶誕點燈活動。記者王聰賢／攝影
林依晨現身Jo Malone London耶誕點燈活動。記者王聰賢／攝影
Jo Malone London星光聖誕糅香禮盒／5,250元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London星光聖誕糅香禮盒／5,250元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London鼠尾草與海鹽香水星光聖誕限量版／100ml5,450元；50ml3,700元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London鼠尾草與海鹽香水星光聖誕限量版／100ml5,450元；50ml3,700元。圖／Jo Malone London提供

耶誕節 林依晨

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