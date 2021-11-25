產後首復出氣色完勝！林依晨為Jo Malone點亮祝福

才剛坐完月子的林依晨，敬業的她立即回到工作崗位上，穿著一襲刺繡金色亮片低胸連身洋裝，展現完美氣色的林依晨，完全看不出是剛生產完，25日出席英倫品牌Jo Malone London 星光耶誕樹點燈儀式。10月才生下「小小林」的林依晨，在39歲生日升格當媽媽，用自己的好孕氣，參加耶誕樹點燈儀式，也對祝福有著更深的意義。

林依晨提到，自己去英國唸書的時候接觸到Jo Malone London牌，也是大家首選送禮的選擇。奶油色紙盒配上黑色緞帶，就會有記憶的連結跟情感。在英國的時候也有噴Jo Malone London，當時自己買小禮盒，可以揉香。

今年耶誕節對林依晨而言，別具意義且充滿幸福與感恩的心情，與充滿溫馨氛圍的耶誕樹互相輝映，更讓洋溢愛與喜樂的節慶氛圍更加夢幻閃耀。林依晨也表示：「許久沒跟大家見面，本來是有一點點緊張的，不過因為Jo Malone London療癒的香氣，完全舒緩了我的情緒。」

揉合鼠尾草與海鹽香水搭配耶誕節限定的星光柑橘與蜂蜜香水，木質調的鼠尾草與海鹽香水，林依晨透露是最喜歡的一款香氛味道，讓人暖心甜蜜的柑橘香調，有種為冬天帶來溫暖沉靜的感覺，這兩款限定系列的瓶身設計上都有星星刻INTERNAL紋，就像夜空中閃耀著最明亮的星星，能帶人幸福節慶的感受。

提到耶誕計畫時，林依晨說：「今年耶誕節會和家人一起度過，而每年也都會準備禮物給心愛的家人及朋友，覺得Jo MaloneLondon限量耶誕系列就非常適合，閃亮的包裝設計相當有活力，且多款耶誕限定香氛可依照對方的喜好與個性進行搭配，能夠完美的表達心意。」