快訊

148元買咖啡、飲料就中獎！7-11統一發票千萬大獎開在這縣市

繼續做環島高鐵夢 王國材預測未來會有20個高鐵站

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多黑色購物週第5天提早8點開門 金條、牛排優惠終於登場

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
好市多App搶先預告黑色購物週第5天新增的7款優惠主打商品，財富女神金條再度登場。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第5天新增的7款優惠主打商品，財富女神金條再度登場。圖／摘自好市多App

好市多黑色購物週活動即將進入最後高潮，稍早於Costco App公開了第5天新推出的主打優惠商品，同樣新增了7款熱門商品，眾所期待的美國牛、北海道生干貝、黃金條塊終於登場了，另外還有65吋4K智慧顯示器、人體工學椅、兒童電動牙刷、快力鍋也都將在明天推出黑五特惠價。

好市多黑色購物週第5天依舊搶先公開了7款主打優惠商品，包括疫情期間經常賣到貨架全空的美國頂級嫩

肩里肌真空包、北海道生干貝，還有去年一開店就秒殺的10盎司財富女神黃金條塊，另外還有TCL 65吋4K智慧連網顯示器、居家辦公必備的ERGOKING全功能網布人體工學椅、歐樂B近期新推出的充電式兒童電動牙刷，以及加速料理好幫手WMF PERFECT PLUS快力鍋。

好市多黑色購物週活動即將進入壓軸最後3天，11月26日至11月28日提早到8點就開門，眾多黑五優惠僅限實體賣場，想趁優惠入手別錯過一年一度的最佳挖寶時機。

好市多App搶先預告黑色購物週第5天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第5天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第5天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第5天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第5天，美國牛終於登場了。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第5天，美國牛終於登場了。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第5天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第5天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第5天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第5天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第5天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第5天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第5天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App
好市多App搶先預告黑色購物週第5天新增的7款優惠主打商品。圖／摘自好市多App

好市多 黑色購物節

延伸閱讀

氣炸鍋出現啦！好市多黑色購物週第4天優惠品項再加碼

好市多黑色購物週第3天優惠再新增 酒杯之王、熱可可粉冬季派對必備

好市多黑色購物週Day 2賣場直擊 黃金結婚套組現折1.4萬

好市多黑色購物週第2天優惠再公開 液體衛生棉、超夯精油皂必入手

相關新聞

好市多黑色購物週第5天提早8點開門 金條、牛排優惠終於登場

好市多黑色購物週活動即將進入最後高潮，稍早於Costco App公開了第5天新推出的主打優惠商品，同樣新增了7款熱門商品...

台北101「法式莊園、璀璨大道」30個夢幻裝置迎新年

台北101「新年驚艷101」雙跨年系列活動今年整合購物中心、辦公大樓與觀景台，從今日起至2月22日推出一系列活動與30個...

產後首復出氣色完勝！林依晨為Jo Malone點亮祝福

才剛坐完月子的林依晨，敬業的她立即回到工作崗位上，穿著一襲刺繡金色亮片低胸連身洋裝，展現完美氣色的林依晨，完全看不出是剛...

免隔離！帛琉跨年開賣 KKday獨家送「SUP迎曙光」

好想出國！深度旅遊電商平台KKday今（25）正式宣布，推出帛琉跨年航班，並贈雙陽方案二選一，只要在KKday官網訂購2...

可愛炸裂！Guess復刻經典小熊圖騰 毛毛後背包讓人失心瘋

美式休閒時尚品牌Guess復刻自家35年前曾推出的小熊圖騰，並運用在多款秋冬新品上，帶出溫暖氛圍，同時還兼具超萌魅力，其...

李安電影《飲食男女》改編音樂劇搬上衛武營國家藝術文化中心

電影《飲食男女》1994年上映後獲得無數感動，更是李安早期成名的代表作之一。今年12月天作之合劇場改編音樂劇第三度重新搬上北中南國家級劇院，帶著五萬多名觀眾的好評口碑，將進行暫別舞台的最終回巡演。劇團再次請來藝人聶雲、楊奇煜、台灣音樂劇女伶張世珮及多位專業演員聯手，與韓國音樂劇演員金仁馨搭檔演出，這次台韓實力演員攜手合作，必然撞出新火花，演繹電影中許多經典場景，以華麗肢體語言與有溫度的歌聲，突破電影中沉默的親情，為《飲食男女》注入21世紀新風貌，讓第一次觀賞或曾經看過電影的人，有著同樣的揪心，也能有不同的驚喜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。