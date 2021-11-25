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好市多黑色購物週第5天提早8點開門 金條、牛排優惠終於登場
好市多黑色購物週活動即將進入最後高潮，稍早於Costco App公開了第5天新推出的主打優惠商品，同樣新增了7款熱門商品，眾所期待的美國牛、北海道生干貝、黃金條塊終於登場了，另外還有65吋4K智慧顯示器、人體工學椅、兒童電動牙刷、快力鍋也都將在明天推出黑五特惠價。
好市多黑色購物週第5天依舊搶先公開了7款主打優惠商品，包括疫情期間經常賣到貨架全空的美國頂級嫩
肩里肌真空包、北海道生干貝，還有去年一開店就秒殺的10盎司財富女神黃金條塊，另外還有TCL 65吋4K智慧連網顯示器、居家辦公必備的ERGOKING全功能網布人體工學椅、歐樂B近期新推出的充電式兒童電動牙刷，以及加速料理好幫手WMF PERFECT PLUS快力鍋。
好市多黑色購物週活動即將進入壓軸最後3天，11月26日至11月28日提早到8點就開門，眾多黑五優惠僅限實體賣場，想趁優惠入手別錯過一年一度的最佳挖寶時機。
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