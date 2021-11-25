快訊

陸軍工兵訓練中心士官疑操作不慎 右手中、食指遭炸斷

股民看過來！力積電抽中1張估賺2.5萬元 申購熱潮可望再起

免隔離！帛琉跨年開賣 KKday獨家送「SUP迎曙光」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
帛琉跨年行程開賣，自由行含稅價33,899元起。圖／KKday提供
帛琉跨年行程開賣，自由行含稅價33,899元起。圖／KKday提供

好想出國！深度旅遊電商平台KKday今（25）正式宣布，推出帛琉跨年航班，並贈雙陽方案二選一，只要在KKday官網訂購2021/12/29（三）~2022/1/1（六）的四日自由行，即可享跨年含稅價33,899元起，加碼贈送至超五星帛琉太平洋度假村私人海灘微醺賞落日夕陽（價值約1,500元），或是元旦當天徜徉在太平洋海面SUP迎接第一道太陽曙光（價值約2,200元），數量有限贈完為止。

KKday表示，帛琉是全球罕見的零確診天堂國度，因此享有唯一返台免隔離、免入住防疫旅館的條件，無論有無施打疫苗的台灣旅客都可自由前往。此次也特別推薦帛琉秘境，包括全帛琉公認夕陽最美、連好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐都曾入住的帛琉太平洋度假村（Palau Pacific Resort），在落日時分享受擁有整座無邊際私人海灘、啜飲著美酒賞夕陽的國際巨星行程。

此外，另一私房體驗，是跟隨當地部落船長，在萬籟俱寂的清晨滑著立槳、沿私房的海岸路線至太平洋中央，放鬆身心躺在海中央，感受曙光緩緩升起。

KKday指出，目前官網銷售的自由行方案，提供市中心設計旅館帛琉酒店（Palau Hotel）、高人氣帛琉老爺酒店（Palau Royal Resort），以及帛琉太平洋度假村（Palau Pacific Resort）三種飯店任選，無論入住哪一間飯店的自由行旅客都適用此次跨年加贈方案，屆時將派專車於指定時間至客人下榻飯店接送。

此外，帛琉直飛航班已全面開放預購至2022年2月份，包含耶誕假期、跨年元旦以及農曆春節的連續假日在內，每航班機位數量有限、售完為止，實際航班出發時間將依航空公司公告為準。相關資訊可查：https://kkday.me/product/121697。

跨年到帛琉，免隔離，再享好禮二選一。圖／KKday提供
跨年到帛琉，免隔離，再享好禮二選一。圖／KKday提供

帛琉 跨年

延伸閱讀

五月天高雄跨年議員盼加場 陳其邁：打電話試試

外交替代役男因打高端無法轉機 外交部正跨部會協調

外交替代役男打高端無法在關島轉機 已返台後續再安排

溝通後爭面子！華航宣布下個月要飛6個台帛來回航班

相關新聞

免隔離！帛琉跨年開賣 KKday獨家送「SUP迎曙光」

好想出國！深度旅遊電商平台KKday今（25）正式宣布，推出帛琉跨年航班，並贈雙陽方案二選一，只要在KKday官網訂購2...

可愛炸裂！Guess復刻經典小熊圖騰 毛毛後背包讓人失心瘋

美式休閒時尚品牌Guess復刻自家35年前曾推出的小熊圖騰，並運用在多款秋冬新品上，帶出溫暖氛圍，同時還兼具超萌魅力，其...

李安電影《飲食男女》改編音樂劇搬上衛武營國家藝術文化中心

電影《飲食男女》1994年上映後獲得無數感動，更是李安早期成名的代表作之一。今年12月天作之合劇場改編音樂劇第三度重新搬上北中南國家級劇院，帶著五萬多名觀眾的好評口碑，將進行暫別舞台的最終回巡演。劇團再次請來藝人聶雲、楊奇煜、台灣音樂劇女伶張世珮及多位專業演員聯手，與韓國音樂劇演員金仁馨搭檔演出，這次台韓實力演員攜手合作，必然撞出新火花，演繹電影中許多經典場景，以華麗肢體語言與有溫度的歌聲，突破電影中沉默的親情，為《飲食男女》注入21世紀新風貌，讓第一次觀賞或曾經看過電影的人，有著同樣的揪心，也能有不同的驚喜。

沈文程將快閃高雄樂齡展 力邀12月11日高流一同飆歌！

年底迎接各大活動，不僅台北熱鬧，高雄活動也是不少！本月26日至28日將在高雄展覽館登場的「2021亞洲樂齡智慧生活展」以「人」為使用者思考核心，透過不同展區扣連主題提倡暖心陪伴、樂活樂齡人生。其中這次展出的攤位中還有即將在12月11日高雄流行音樂中心海音館演出的「BACK TO 70'S 西洋金曲演唱會」(攤位碼A121)，此場演唱會眾星雲集，由重量級巨星沈文程、黃大煒、潘越雲、還有王若琳等資深實力派歌手接力演唱70年代經典西洋金曲，保證帶觀眾彷彿回到70年代享受最放鬆的一晚！

牛排教父愛上日本米！Top Cap Steakhouse獨家套餐開催

當牛排教父愛上日本米，會產生什麼火花？來自日本、並代表日方促進日本米海外出口與推廣米食文化的「全日本大米及大米相關食品出...

手上的好氣質 高級鐘表藍色面盤風潮再啟

有別於傳統的黑色，沈穩的藍色已在近年成為時裝、精品甚至高級鐘表的經典「定番」色，近來並有寶珀（Blancpain）、格拉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。