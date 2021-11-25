免隔離！帛琉跨年開賣 KKday獨家送「SUP迎曙光」

好想出國！深度旅遊電商平台KKday今（25）正式宣布，推出帛琉跨年航班，並贈雙陽方案二選一，只要在KKday官網訂購2021/12/29（三）~2022/1/1（六）的四日自由行，即可享跨年含稅價33,899元起，加碼贈送至超五星帛琉太平洋度假村私人海灘微醺賞落日夕陽（價值約1,500元），或是元旦當天徜徉在太平洋海面SUP迎接第一道太陽曙光（價值約2,200元），數量有限贈完為止。

KKday表示，帛琉是全球罕見的零確診天堂國度，因此享有唯一返台免隔離、免入住防疫旅館的條件，無論有無施打疫苗的台灣旅客都可自由前往。此次也特別推薦帛琉秘境，包括全帛琉公認夕陽最美、連好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐都曾入住的帛琉太平洋度假村（Palau Pacific Resort），在落日時分享受擁有整座無邊際私人海灘、啜飲著美酒賞夕陽的國際巨星行程。

此外，另一私房體驗，是跟隨當地部落船長，在萬籟俱寂的清晨滑著立槳、沿私房的海岸路線至太平洋中央，放鬆身心躺在海中央，感受曙光緩緩升起。

KKday指出，目前官網銷售的自由行方案，提供市中心設計旅館帛琉酒店（Palau Hotel）、高人氣帛琉老爺酒店（Palau Royal Resort），以及帛琉太平洋度假村（Palau Pacific Resort）三種飯店任選，無論入住哪一間飯店的自由行旅客都適用此次跨年加贈方案，屆時將派專車於指定時間至客人下榻飯店接送。